Cs pide que "se deje de vender humo" con el Parador de Alcalá la Real y se opte por la iniciativa privada

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Alcalá la Real, Ángel Montoro, ha indicado que hace ya quince años que se firmó un convenio entre el Ayuntamiento de Alcalá la Real y el Gobierno de España, "convenio que el Consistorio ha cumplido en su totalidad y sobre el que nada se ha hecho desde el Estado".

Por eso, "ahora no podemos permitir que nos sigan aplazando este proyecto, y que desde el Estado nos digan que estudiarán a partir de 2023 si hace o no el Parador, mientras Alcalá la Real tiene una auténtica necesidad de plazas hoteleras".

De esta forma, el portavoz de la formación naranja ha propuesto que desde el Ayuntamiento de Alcalá "se recupere la propiedad de unos terrenos que se encuentran en un entorno privilegiado y que seguramente puedan resultar de interés para empresas del sector hotelero", y que además "se emprendan las acciones legales necesarias contra el Gobierno de la nación por haber incumplido con el convenio firmado en su día".

"Celebramos competiciones y eventos deportivos, festivales de música y cualquier otro evento y no tenemos en nuestra localidad plazas hoteleras que ofrecer a nuestros visitantes", ha dicho el dirigente de Cs cuya formación gobierna en coalición con el PP en el Consistorio alcalaíno.

"Lamentablemente ahora todo lo marca el coronavirus, pero cuando esta crisis sanitaria pase y el turismo vuelva, Alcalá no puede seguir igual, por eso estamos a tiempo cambiar esa situación y hay que actuar poniendo en marcha políticas realistas", ha insistido Montoro.

El concejal ha dicho no entender "el giro del Partido Popular en este tema, cuando sabemos de sobra el proyecto del Parador es inviable a medio y largo plazo". "No podemos hacerle el juego al PSOE en el Gobierno y seguir aceptando promesas que no llevan a ninguna parte, Alcalá la Real tiene que tomar las riendas y pasar a la acción", ha concluido el portavoz de Cs y concejal de Hacienda.