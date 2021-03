Ivonne Reyes se siente renacida tras pasar la Covid-19: "Llegué a despedirme, creí que había llegado mi momento"

No es para menos. Con la cifra de fallecidos aumentando desgraciadamente día tras día, es humano pensar, en el momento en que uno se contagia de coronavirus, y aunque sea por una sola vez entre otras emociones de superación, que puede significar lo peor. Es lo que le vino a la mente a Ivonne Reyes, quien ha podido contar su experiencia ahora.

Ha sido en una entrevista con la revista Lecturas donde la presentadora y modelo venezolana ha explicado, emocionándose con sus propias palabras, cómo fue tocar fondo y sentir que no habría manera de salir adelante. "Cogí la Covid. No me ha dejado secuelas, aunque no respiro igual", ha comenzado diciendo.

Al buscarle algún punto positivo, la actriz y empresaria de 53 años, quien hace poco se llevaba un varapalo judicial, da a entender que esto le ha servido para conocerse mejor y aprender en muchos aspectos, sobre todo porque vio el final muy cerca. "Llegué a despedirme porque creía que había llegado mi momento", ha confesado.

Ivonne Reyes ha rememorado cómo fueron sus diez días ingresada, hasta el punto de asegurar que estuvo "muy mal". "Me quedé muy baja de defensas y en octubre pasé por el hospital por segunda vez. Tuve una sepsis, que es una infección de todos los órganos, y estuve diez días ingresada; de urgencias pasé a la UCI y, luego, a planta", ha añadido.

"Me di cuenta de que la vida se puede acabar en segundos y me planteé cuánto tiempo tenía", ha reflexionado la presentadora, en cuya mente siempre estaba su hijo Alejandro, aunque gracias al trabajo del personal sanitario y algo de fortuna, ahora puede recordarlo: "Es bueno hacerlo para valorar que cada vez que abro los ojos tengo que ser agradecida con la gente y con todo lo que tengo".