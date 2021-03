La supuesta separación del futbolista Iker Casillas y la periodista Sara Carbonero está llenando estos días programas, revistas y demás medios del corazón y cómo no, siempre tiene un hueco en Sálvame.

Una reportera del programa se ponía en contacto este jueves a Mari Carmen, la tía de Iker Casillas, que no se mostró para nada cómoda con la llamada de la periodista ni con lo que estos días se dice de su familia.

"Nos gustaría qué les están pareciendo las noticias relacionadas con su sobrino", preguntaba la periodista. "¡A la mierda señora!", era la respuesta de la tía de Casillas.

"No me llamen a mí, que yo no tengo nada que ver con las historias que ustedes cuentan", exigía la señora, molesta porque las informaciones sobre la separación de su sobrino acaben por salpicarles.

"Por favor, mentiras, nada. ¡A la porra, todos ustedes! ¿Saben lo que les digo? Que son todos unos mentirosos y unos metemierdas. Así que, por favor, déjennos en paz", decía antes de colgar el teléfono la señora.