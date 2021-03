La información definitiva sobre Sara Carbonero e Iker Casillas

Todavía no se ha escrito la última palabra sobre la separación de Iker Casillas y Sara Carbonero. Después de que 20minutos desvelara en exclusiva que la periodista había encontrado refugio en los brazos del cantante Pablo López, con el que mantiene una estrecha amistad, han sido varios los medios que han señalado que el exguardameta habría rehecho su vida sentimental.

Un idilio que la protagonista, la cantante cordobesa Sara Denez, ha desmentido rotundamente asegurando que no solo no es la nueva conquista de Casillas, sino que, además, en la actualidad tiene pareja.

Disparan con la mirilla desviada, aunque las cavilaciones no están demasiado desencaminadas. Nada nuevo, pues los mundos de uno y otra ya giraban en otras galaxias antes de producirse el anuncio del adiós. Todavía queda por detonarse la bomba definitiva, el cartucho perdigonero que fue inicio del fin del amor con Sara y que, en cualquier caso, ya no es un secreto ni un motivo de vergüenza. Ya hay negociaciones internas que podrían terminar con una confesión en un plazo razonable.

Eso sí, el ya exmatrimonio firmó la paz hace un año cuando la información ya no se podía parar y las circunstancias los atraparon. Desde entonces, me consta, ocupaban alas separadas de su casa en Oporto (Lisboa) y empezaron a lamerse las heridas en manadas diferentes. La situación era tan insostenible que, preocupado por el impacto que el asunto tuvo en su relación, Iker planteó una disolución familiar, que no pudo hacerse efectiva por la enfermedad y las culpas.

No es oro todo lo que reluce en un historión que, quizás, se ha edulcorado demasiado para evitar que la santificación anticipada sea muerte y crucifixión ahora que la Semana Santa asoma en el calendario. Ni los buenos son tan buenos ni los malos tan malos. Todo a su debido momento.