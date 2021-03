Tremenda bronca en el pleno de Murcia: "¡Señor presidente, si no le importa! ¡Ya sabe lo que hacer... callarse y oírme!"

El viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Enrique Lorca, ha cargado este jueves contra el consistorio por "desentenderse de la irregular vacunación de un concejal", lo que ha desencadenado en una bronca entre este y el presidente del pleno y concejal del PP, Felipe Coello.

"Entenderán que no nos han engañado con eso de que me vacuno porque soy médico y estoy en primera fila. Eso queda muy bien para sus 'trolls' de internet", ha afirmado Lorca, refiriéndose a la inoculación contra la Covid-19 que ya ha recibido Coello.

Momento en el que se ha visto interrumpido por el propio concejal del PP. "No le voy a permitir ningún comentario personal. No me jacto de ser médico, soy médico", sentenciaba el popular. El socialista, sin embargo, ha decidido defenderse rogándole al presidente que no coarte "su libertad de expresión".

¡Ya sabe lo que tiene que hacer, callarse y oírsm!, ha respondido Coello, subrayando su poder como presidente, mientras elevaba su tono de voz.