Marichal critica que países como Alemania o Reino Unido están jugando a la "ruleta rusa" con el sector turístico

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios al ser preguntado por las decisiones que han tomado la canciller alemana, Angela Merkel, que ha dado marcha atrás a las medidas restrictivas adicionales previstas para Semana Santa, o Reino Unido, que multará con casi 6.000 euros a quien salga del país de vacaciones.

El presidente de la CEHAT se quejó de que cada vez que el sector turístico ha intentado abrir "parece que nos van disparar". "Lo intentamos el pasado mes de septiembre, lo intentamos en Navidades y lo estamos intentando en esta Semana Santa, pero al final parece que no podemos y que siempre nos toca la bala", afirmó.

Jorge Marichal considera que "se están mezclando muchas cosas" y hay cuestiones que "no son solo sanitarias", toda vez que se está asistiendo a nivel mundial "no a una guerra, pero sí a un cúmulo de intereses contrapuestos en el que se está usando el tema de la pandemia para otros asuntos".

Según Marichal, hechos como la aparición de 29 millones de vacunas en Italia o que Reino Unido no exporte dosis "no tiene ninguna explicación". En este sentido, ssostiene que la Unión Europa "no ha tenido liderazgo", pues "la gestión de las vacunas "no ha salido bien" y "aún estamos esperando" por la llegada de los fondos europeos.

Por todo ello, pidió más responsabilidad a los líderes internaciones porque "no sólo estamos llegando tarde, sino que no estamos siendo lo suficientemente críticos y contundentes con las medidas que se tienen que estar tomando".