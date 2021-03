El PSOE exige al PP y a Ciudadanos "hacer los deberes" y avanzar en la reforma de la plaza de toros

López les insta a que den cumplimiento a la providencia que él mismo como Alcalde dictó el 19 de septiembre de 2018 para que el Servicio de Medio Ambiente y Planeamiento Urbanístico realice una modificación del Catálogo Urbanístico de Protección de Oviedo en el sentido de matizar la actual calificación de la plaza de toros para pasar de Integral Monumental a Integral Singular.

Ese cambio de catalogación fue avalado por el Pleno del Consejo de Patrimonio de Asturias el 25 de marzo de 2015 y, a juicio del portavoz socialista, representa "la mejor vía para conseguir que la intervención en la plaza de toros sea más ambiciosa y se respeten igualmente los valores patrimoniales esenciales del edificio".

No obstante, López ha lamentado que en los casi dos años de este mandato no se haya dado paso alguno para avanzar. "En este tema, como en otros muchos importantes para Oviedo, el PP y Ciudadanos han mostrado una ceguera partidista que le ha hecho frenar proyectos que estaban encauzados y que suponen una oportunidad de oro para Oviedo. Prefieren que no se haga nada a dar continuidad a algo bueno que no empezaron ellos. Es el sectarismo más cerril", señala López.

El líder del Grupo Municipal Socialista ha registrado una proposición instando al equipo de gobierno a seguir este camino para así desbloquear la reforma de la plaza de toros. La propuesta se debatirá en la comisión de Urbanismo e Infraestructuras de la próxima semana.

El cambio de catalogación de Integral Monumental (actual calificación de la plaza) a Integral Singular abre la puerta a que las actuaciones para su reforma la doten de nuevos usos a la vez que se respeten sus características patrimoniales. "El Plan que ha presentado el Ayuntamiento de Oviedo se ha elaborado con la calificación más restrictiva y, en esencia, coincide con la primera fase del que se presentó ya en 2013 y no contó con la aprobación de Patrimonio. Hay que buscar otros caminos para desbloquear esas obras y el Grupo Socialista ofrece uno viable y respetuoso con las normas", concluye López.