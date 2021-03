Natalia, de 'OT 1', emula la portada de su primer disco con exactamente el mismo vestuario que usó hace 19 años

Quién no recuerda Vas a volverme loca, el primer tema de Natalia tras salir de Operación Triunfo. Pues este mes de marzo cumple 19 años el disco en el que fue lanzada, el primer álbum con el que la triunfita empezó su larga carrera musical que llega hasta hoy en día.

La gaditana era la benjamina de la primera edición -tenía solo 19 años-, y parece que, tras 20 años, lo sigue pareciendo, pues Natalia es capaz de ponerse las mismas prendas que usó entonces para estrenar su tema en el plató de OT y con las que protagonizó la portada del disco No soy un ángel, que se lanzó en 2002.

La artista lo hizo como parte de su programa, ¡Qué fuerte, tía!, formato de entretenimiento que se emite cada martes en Twitch y en el que participa junto a los creadores de contenido LalaChus, Telmo Trenado o Darío Eme Hache.

"Hicimos un especial de los años 2000 y le dije a mi madre que me enviara la ropa de la portada de mi primer disco", explicó. "19 años después me he puesto la misma ropa, hasta ese maldito cinturón que fastidió el estreno de Vas a volverme loca".

La misma ropa 19 años después ! Gracias mamá por guardar todo, hasta el maldito cinturón @quefuerte_tia especial 2000 pic.twitter.com/6KSfrMeJpj — Natalia (@NataliaOficial_) March 23, 2021

Y es que, tal y como ha comentado Natalia en varias ocasiones, nunca olvidará ese cinturón que se le comenzó a soltar en plena actuación en el plató de OT 1.

Que mal lo pasé con ese maldito cinturón , me fastidió mi primera actuación jajajajaj — Natalia (@NataliaOficial_) March 18, 2021

Pero, al margen del outfit, que es evidente que le queda exactamente igual que hace 19 años, los usuarios de las redes han destacado que apenas se le nota que haya envejecido, y son muchos que le piden que diga qué es lo que come, bebe o hace para estar así.