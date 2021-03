El documental de Rocío Carrasco sigue dando mucho que hablar y ocupando horas de contenido en televisión. Y es que entre los colaboradores de Mediaset hay miembros de la familia Mohedano -como Rosa Benito-, amigos de la protagonista -como Alba Carrillo- y tienen contactos con los más allegados. De hecho, este martes ha sido Belén Esteban quien ha confesado que había hablado por teléfono con Antonio David.

Carlota Corredera ha preguntado a los colaboradores de Sálvame si sabían algo de él y, aunque Rafa Mora, amigo del exconcursante de GH VIP 7, no había tenido contacto con él, la 'Princesa del Pueblo' sí ha contado que ella le había llamado.

Tras no poder contactar, fue él quien terminó llamándola y estuvieron hablando. "He hablado con Antonio David, pero no voy a revelar nada", ha mantenido, y después ha dejado en el aire si creía o no lo que él le había contado.

"Yo creo a Rocío", ha sentenciado después. "Es complicado. No quiero hacer culpables ni a unos ni a otros. A mí lo que más me joroba es que, y me meto en mi vida, a veces los mayores no actuamos bien y pagan las consecuencias nuestra descendencia".

Pero después, Belén Esteban ha mirado directamente a cámara y se ha dirigido a todos los que le mandaban comentarios diciendo que había cambiado de bando y comparando su situación con Jesulín y su hija Andrea con la de Rocío Carrasco, Antonio David y sus hijos.

"Jesulín siempre me ha dado lo que me tenía que dar. Bueno, a mí no, a su hija", ha destacado refiriéndose a la manutención, que asegura que es de 1.200 euros. "Pero que hable de por qué tiene esa dejadez".

"Yo soy coherente y muchas veces me he sentado a hablar de mi vida por dinero, Ojalá él lo hiciera. Pero, ¿por qué no lo hace? Ojalá no vuelvan a hacer más comentarios", ha dicho tajante y después ha destacado que, entre ellos, no hay denuncias de maltrato, ni juicios ni nada de por medio, por lo que ha pedido que dejen de compararlos.

"No me cambio de bando, no voy a ser falsa. Pero yo tengo que dar explicaciones a quien se las tengo que dar", ha concluido.