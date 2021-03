La Policia Local de València està recaptant informació sobre l'expulsió d'un jove de 34 anys amb autisme i una discapacitat intel·lectual del 67% d'un autobús de l'EMT.

Així ho ha manifestat el regidor de Protecció Ciutadana en l'Ajuntament de València, Aarón Cano, en una roda de premsa sobre intervencions de Policia en els últims caps de setmana i Sant Josep, en ser preguntat per les novetats entorn d'aquesta expulsió.

Sobre aquest tema, l'edil ha recordat que la família del jove va denunciar els fets davant la Policia Nacional encara que, no obstant això, des del seu departament s'està recaptant tota la informació, "des de tots els angles", per a conéixer "en profunditat" què és el que va succeir. "És un tema que ens preocupa", ha asseverat.

"Anem a estudiar-ho tot per a analitzar què ha passat", ha insistit, per a agregar que "cal escoltar totes les parts i circumstàncies per a prendre decisions més ajustades i que aquests fets no tornen a repetir-se", ha manifestat.

Aquest cas va ser denunciat per la Plataforma de Defensa TEA, qui va posar de manifest que es va expulsar el jove de l'autobús perquè les estereotípies que realitzava, moviments repetitius i sons que emet de forma involuntària, molestaven a un dels passatgers.

En concret, els fets van ocórrer el passat dia 14 de març quan a algun passatger li va molestar les estereotípies que realitzava Eduardo, un jove amb autisme de 34 anys, i es va queixar al conductor. El xofer va manar callar a Eduardo i li va amenaçar amb expulsar-lo de l'autobús, segons va manifestar la plataforma.

Als pocs minuts -sempre segons la mateixa versió de la plataforma- es van presentar dos agents de la Policia Local a petició del conductor i el van obligar a baixar de l'autobús i, una vegada en el carrer, els agents el van escorcollar i el van interrogar per a després "abandonar-lo a la seua sort en un lloc desconegut".