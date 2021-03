UCCL recomienda a los ganaderos de vacuno de leche firmar contratos por 3 meses ante la imposición de las industrias

Martín ha hecho este llamamiento en un "momento crucial" en el que se tienen que firmar hasta el 31 de marzo los contratos para más del 50 por ciento de la producción a nivel nacional. "La industria viene como viene siempre, con imposiciones, negociaciones ninguna, aquí no se habla de nada", ha asegurado la ganadera que ha acusado a la industria de estar poniendo sobre la mesa contratos ya redactados para que los productores los firmen "sí o sí" ya que, de lo contrario, corren el riesgo de que no les recojan la leche.

"Me encantaría que todos cuando viniera la industria tuviéramos la valentía de negarnos a firmar a ver qué es lo que pasa pero el miedo que nos tiene metido, porque esto es una imposición y una amenaza, nos obligará como siempre a tener que firmar lo que nos pongan encima de la mesa", ha reconocido la ganadera.

Según ha explicado, los ganaderos están percibiendo en estos momentos 32,5 céntimos por litro de leche cuando el coste de producción se ha disparado tres céntimos en los últimos cinco meses hasta alcanzar los 37. "¿Qué va a pasar con ese diferencial?", se ha preguntado Martín que ha instado a la industria a asumir ese coste ya que, de lo contrario, dejará en el camino "un nuevo reguero de explotaciones" -según los datos aportados por UCCL en el último año han desparecido un 8 por ciento y un 36 por ciento en siete años-.

Martín ha recordado a la industria que las partes están obligadas a entenderse y ha instado a las empresas a sentarse a negociar y a pagar a los ganaderos un precio que cubra los costes de producción. "Si no es así sólo nos quedan dos vías, abandonar y cerrar las puertas o incrementar a producir con el doble de vacas", ha explicado la ganadera que en su caso personal ha asegurado que optaría por la primera opción ya que en la actualidad se vive peor con 300 vacas de ordeño que hace 10 o 15 años con 30.

"No sacamos para cubrir los costes de producción. La industria no se da cuenta de que se está cargando la gallina de los huevos de oro. Está machacando el poquito tejido empresarial y puestos de trabajo que se crean en el medio rural", ha sentenciado para insistir en su recomendación a los ganaderos para que "no firmen cualquier cosa" e incluyan en los anexos de los contratos "con su puño y letra" y "a bolígrafo" el precio que quieren percibir por la leche.

La responsable del sector lácteo en UCCL ha cargado asimismo contra la labor de los distintos ministros de Agricultura, desde Isabel García Tejerina, en 2015 con el fin de las cuotas lácteas hasta el actual, Luis Planas, que el pasado año sacó adelante la Ley de Cadena de Valor según la cual no podía valer más un litro de agua que un litro de leche, una afirmación que, según ha lamentado la ganadera, se ha quedado en palabras vanas y vacías.

"Demuestra que la inutilidad del Ministerio, y la suya propia, es la misma que la de sus antecesores", ha sentenciado Martín que ha sido tajante al criticar a todos los gobiernos, "unos por no hacer nada y otros por hacer menos", a lo que ha añadido que cada reglamento o normativa, elaborados por "gente que no conoce el sector", complican más la vida a los productores a los que se pone "a los pies de los caballos de la industria".

Martín ha puesto el paquete lácteo como ejemplo de ese "remedio de todos los males" que, finalmente, "no ha servido para nada" ante la ineficiencia para el eslabón más débil. "El tiempo nos ha dado la razón", ha sentenciado la ganadera que ha estado acompañada en rueda de prensa telemática por el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, que ha exigido por su parte que se fije un "suelo" para los contratos para evitar una "reestructuración brutal" del sector desde la premisa de que cada explotación que cierra no abre de nuevo.