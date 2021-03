Ballesta: "Yo sí creo en la ética política y hasta el último momento defenderé los principios que me han traído aquí"

Ballesta ha contextualizado que la moción "obedece a lo que ha sido denominada 'Operación Moncloa', es decir, en unos despachos de la Moncloa, en la secretaría general de Presidencia se decide una operación política a nivel nacional y se llama a los vicesecretarios generales del PSOE, José Luis Ábalos, y el secretario general de Ciudadanos, el señor Cuadrado, para iniciar una operación que a ambos les interesa. Esta operación deciden iniciarla en Murcia y hacerlo, además, de manera simultánea en la Comunidad y el Ayuntamiento".

En el en el programa 'Herrera en Cope', el regidor murciano ha defendido que "todo lo demás se construye a posteriori, es una justificación vana, porque además esta operación llevaba ya varios meses gestándose y esta es la realidad, otra cosa es que luego se busquen las excusas para vestir lo que es en realidad una operación estratégica y política de mucho mayor alcance que, por cierto, ya hemos visto hasta donde ha llegado".

En este sentido, y en relación a la transparencia y rigor administrativo del Ayuntamiento de Murcia, José Ballesta ha reiterado que "primero, no hay ningún proceso judicial abierto (ya no penal, si no tan siquiera administrativo); segundo, no existe ningún imputado en el Gobierno municipal; y en tercer lugar, en toda mi trayectoria de servicio público he trabajado siempre por el interés general y si tuviera el más mínimo atisbo de cualquier irregularidad la hubiera zanjado de manera inmediata", ha recalcado.

"Esto es el tacticismo político llevado hasta su máximo extremo, que es lo que desgraciadamente se ha venido a llamar la nueva política, en la cual todo vale y nada sirve y en la cual la ética política se ha perdido ya y en la que el fin justifica siempre los medios", ha lamentado el alcalde de Murcia, quien ha resaltado que para él "el fin nunca ha justificado los medios".

RESPALDO SOCIAL MAYORITARIO

Con respecto al respaldo social manifestado por los murcianos en estos últimos seis años, José Ballesta ha indicado que han ganado "dos veces las elecciones con amplia mayoría en el municipio de Murcia".

En este sentido ha añadido que "hace una semana, un importante estudio demoscópico publicado en un diario regional nos volvía a dar prácticamente al borde de la mayoría absoluta. Es más, en esa encuesta se preguntaba también sobre la opinión de esa moción de censura y 7 de cada 10 votantes de Cs, un 70 por ciento, no estaban de acuerdo". Esa encuesta hacía desaparecer a Ciudadanos del mapa político del municipio de Murcia con cero concejales.

En esta línea, ha defendido que "siempre" ha tenido "vocación de servicio público, como rector, consejero y ahora alcalde de mi ciudad, una ciudad en la que he nacido, en la que han nacido mis hijos, ahora también mis nietos ya y en la que están enterrados mis padres; por lo tanto hay un vínculo sentimental intenso, fuerte potente hacia esta tierra, a la que amo profundamente".

Asimismo, José Ballesta ha reflexionado sobre "la imagen que se está dando de la política y de los políticos con todo lo que está sucediendo en España y en Murcia, en una situación en la que estamos haciendo frente a la crisis más social y sanitaria más dura del último siglo, el hecho de que aquí estemos enredados en mociones de censura y tacticismos políticos, en estrategias vacías y vanas, creo que es una pérdida todavía mayor de credibilidad de la política y de los políticos, de esa confianza que debemos transmitir, porque recordemos que la confianza es como el agua que, cuando se derrama, es muy difícil recuperarla".

"En estos momentos lo que necesita el pueblo llano y soberano español y murciano es tranquilidad, sensatez y moderación y que todos rememos unidos", ha señalado Ballesta quien se cuestiona que "si no somos capaces de unirnos en una situación como esta, ¿cuándo vamos a ser capaces de hacerlo?".