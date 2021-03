Una almohada viscoelástica con más de 14.000 opiniones, a mitad de precio en Amazon: cómo conseguirla por 20 euros

Dormir es tan necesario como placentero. Después de cenar, con el móvil apagado y tras darnos una duchita caliente (si seguimos algunas de las pautas para conciliar el sueño), caer rendidos a los encantos de nuestra cama es cuestión de minutos... O no. Aunque tenemos jornadas agotadoras que comienzan a primera hora de la mañana y terminan, in extremis, intentando llegar a todo lo que teníamos pautado en nuestra agenda, el descanso nocturno no siempre está asegurado. Y es que, no todo son buenos consejos: también hay gadgets y productos de lo más variado que nos ayudan a dormir mejor. Y las almohadas ergonómicas son uno de ellos.

Estos elementos tan necesarios para nuestro descanso suelen pasar desapercibidos cuando tenemos problemas nocturnos, pero son esenciales para asegurar una buena higiene postural y un despertar reconfortante. Así, las características que siempre deben reunir es que sean transpirables, suaves, no acumular calor y deben ofrecer un buen soporte para la cabeza. Además, también es conveniente apostar por aquellas que sean antiácaros, para evitar alergias, como las populares viscoelástica, que, cabe destacar, no escapan del presupuesto de la mayoría. Sirva de ejemplo esta de Power of Nature que, solo hoy, en Amazon, está a mitad de precio: ¡puede ser tuya por menos de 20 euros!

La almohada de Power of Nature. Amazon

Motivos para apostar por esa oferta

Alivio de presión. Este modelo está fabricado viscoelástica en espuma de memoria de alta calidad para asegurarnos que se ajusta a la curva natural del cuerpo. Asimismo, esto permite sostener la cabeza y el cuello para garantizar una gran comodidad. Con todo ello, y junto con su diseño ergonómico, contribuye a reducir el dolor de cuello y espalda, alivia la rigidez de esta, promueve la alineación correcta de la columna y ayuda a relajar los músculos.

Higiénica. Esta almohada está fabricada con materiales transpirables que no retienen el calor y que, por tanto, ayudan a tener el cuello y la cabeza secos. Además, su funda es lavable a máquina.

Esta almohada está fabricada con materiales transpirables que no retienen el calor y que, por tanto, ayudan a tener el cuello y la cabeza secos. Además, su funda es lavable a máquina. Lo que los usuarios dicen de ella. Las casi 15.000 valoraciones que ha recibido le han otorgado 4,3 estrellas doradas sobre cinco lo que, sin duda, garantiza su calidad. Los que ya lo han probado reseñan su buena calidad, su buen resultado para personas que sufren dolores de cuello, su buena adaptabilidad y su mejora del sueño tras empezar a usarla.

