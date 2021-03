Danna Paola explica en 'El hormiguero' el motivo que le llevó a dejar 'Élite': "Jugaba a Hannah Montana"

El hormiguero comenzó la semana recibiendo este lunes a toda una estrella internacional como Danna Paola. La cantante, compositora y actriz mexicana visitó el programa de Antena 3 para presentar su nuevo disco, KO, y su primer single, Calla tú.

“Gracias. Fue un proceso muy especial. Es levantar el corazón roto y convertirlo en arte” - @dannapaola nos presenta su nuevo disco ‘K.O’ #DannaEHpic.twitter.com/WcJtsabKLO — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 22, 2021

Pese a que la invitada lleva siendo famosa desde los 4 años en su país, en España se hizo conocida por su papel de Lucrecia en Élite, la serie de Netflix, y Pablo Motos quiso saber que le llevó a dejar la ficción en la tercera temporada: "Justo en lo más alto".

"Fue duro. Jugaba a Hanna Montana porque dividía mi vida en ser actriz y cantante en ese momento. Por aquel entonces estábamos lanzando la canción de Mala fama, uno de los temas más escuchados desde que hago música", afirmó.

Y añadió que "fue muy cool porque me gustaba dar el cien por cien en mi trabajo, soy muy perfeccionista e, incluso, workaholic, por eso no me podía dividir entre ambas cosas".

Danna Paola, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Paola continuó explicando que "salía del rodaje de Élite y me iba al estudio, luego llegaba a casa y hacía entrevistas, volaba los fines de semana...", y recordó una anécdota que le sucedió a raíz de esa doble vida: "Perdí un vuelo a Miami porque me quedé dormida".

"Fue complicado porque interioricé mucho mi personaje y al final Lucrecia vivía en mí, ella era yo y era muy difícil crearme el personaje de cantante. Tenía el cerebro muy extraño", señaló la mexicana.

Para concluir, le comentó a Motos que "necesitaba dar el cien por cien a la oportunidad que tenía de hacer música. Empezaba a componer y me costaba aceptar que eran buenos temas, creérmelos, hasta que entendí de lo que era capaz. Elegí ese camino y tuve que decir que no a la cuarta temporada de Élite".

El desamor como protagonista

La artista también comentó con el presentador la idea del disco: "Parte lo escribí en Madrid, es un álbum muy emocional, habla de corazones rotos, de ahí el título. Y es que 2017 fue el año más intenso de mi vida, viví una depresión muy fuerte, me rompieron el corazón y empecé a escribir música, es una manera de drenar, de sentir las canciones".

“Me rompieron el corazón y escribí mis canciones” - @dannapaola empezó a componer por una ruptura amorosa 💔 #DannaEHpic.twitter.com/ry50MKin6a — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 22, 2021

Motos quiso le preguntó: "¿Te has enamorado de alguien sabiendo que era un error?", a lo que la invitada le contestó que: "Toda mi vida, pero han salido canciones de ahí y la vida se trata de eso, de experimentar".

Al hablar tanto del desamor en sus temas, el valenciano preguntó: "¿Qué aconsejas sobre ese tema y cómo reconstruirte?". La cantante señaló que "creo que todos merecemos permitirnos estar mal, no huir de ello, analizar que esa persona pasó por tu vida por algo y nadie merece un amor ordinario. Además, celebrarlo, porque una persona realmente crece de un corazón roto, es un aprendizaje".