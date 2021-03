Cvirus.- El TSJCV rebutja la petició de la Federació de Futbol d'alçar la suspensió de les competicions

La Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimat les mesures cautelars sol·licitades per la Federació de Futbol de l'autonomia (FFCV) relatives a l'alçament de la suspensió de les competicions organitzades per aquesta entitat i perquè es permeta un aforament del 30 per cent de públic en les instal·lacions esportives.