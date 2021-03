La movilización en Pontevedra contra el Plan Forestal carga contra la presencia de Ence: "Fuera de la ría ya"

En Pontevedra, unas 150 personas han secundado, en la Praza da Ferrería, la convocatoria de esta movilización con el lema 'Non ao Plan Forestal do PP'. Ha estado encabezada por representantes de la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) y la Mancomunidade de Montes de Pontevedra, que han exigido que Ence se marche "fuera de la ría ya".

Coincidiendo con el Día del Árbol, esta protesta -bajo los protocolos anti covid- ha reivindicado la "anulación inmediata" del nuevo Plan Forestal, aprobado el pasado 25 de febrero.

En la lectura del manifiesto, el vicepresidente de la APDR y presidente de la Federación Ecoloxista Galega, Benito Andrade, ha denunciado que "se están intensificando las nuevas plantaciones, legales e ilegales" de eucalipto, una especie que ya ocupa unas 600.000 hectáreas.

Por ello, ha planteado que la Xunta "debería identificar y cuantificar la superficie de monte ocupada ilegalmente" con este monocultivo para "ser reparada lo antes posible" con su uso original.

"DIAGNÓSTICO FICTICIO" DEL MONTE

Además, ha acusado al Ejecutivo autonómico de haber elaborado un "diagnóstico ficticio" del monte gallego "a partir de un inventario forestal irreal y desfasado con datos de 2009", y de "carecer de consenso social" por no tener en cuenta a todos los agentes sociales vinculados al ámbito rural.

Andrade ha advertido que el Plan Forestal "solo responde a intereses productivistas y de carácter privado", poniendo su ordenación "en manos de empresas madereras y forestales" y fomentando el aumento de las especies "pirófitas e invasoras hasta conseguir 1,4 millones de hectáreas de pinos y eucaliptos en 2040".

Con esta perspectiva, el vicepresidente de la APDR ha criticado la "vulnerabilidad" del monte gallego frente al cambio climático y la desaparición de las comunidades de montes vecinales en mano común "en favor de la privatización".

MANCOMUNIDADE

En este sentido, el presidente de la Mancomunidade de Montes de Pontevedra, Iván Pérez, ha calificado la privatización del monte como una "amenaza" que acabaría "convirtiendo el monte solo en un modelo de absorción económica, muy lejos del uso social que se quiere promover desde las comunidades de montes". En el caso de Pontevedra, ha destacado la "presión" de la empresa Ence para permanecer en Lourizán.

Aunque ha reconocido que hay comunidades de montes que abastecen de eucalipto a la pastera, Pérez ha explicado que "ahora mismo es la materia prima" que abunda debido a "una política que se llevó a cabo durante muchos años y que seguirá" mientras no se implante un nuevo Plan Forestal que, según el presidente de la Mancomunidade de Pontevedra, debería "fomentar otra industria, no única sino, como mínimo, complementaria" al eucalipto.

LORES CARGA CONTRA ENCE Y LA XUNTA

Entre los asistentes a la concentración, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, acompañado por otros integrantes del grupo municipal del BNG, ha expresado su preocupación porque desde la Xunta "no están por la labor de diversificar" el monte, al que se ha referido como "un activo importantísimo para este país".

"En Pontevedra algunas comunidades no son capaces de mantener el monte correctamente y, si la Administración Pública no hace políticas para hacer un monte diversificado con una masa forestal ordenada y madera de calidad", ha precisado el alcalde, "lo más cómodo es el eucalipto y vender la madera a diez años hasta que ya no produzca nada".

Así, ha "justificado" que la movilización en esta ciudad se haya focalizado en la presencia de Ence "para dejar claro que la mayoría de la población está por recuperar la ría". En declaraciones a Europa Press, Fernández Lores ha insistido en que "hay posibilidad" de trasladar la fábrica a "otra ubicación donde no haga daño a poblaciones circundantes y con tecnología moderna".

"Tenemos derecho a recuperar los terrenos públicos", ha añadido el regidor de A Boa Vila, instando a la dirección de Ence a desarrollar "un proyecto viable" fuera de Lourizán, donde "llevan más de 30 años presionando para mantenerse para hacer un negocio gratis y con el agua de todos, algo que no es legal ni desde la Unión Europea desde el punto de vista de la competencia", ha concluido.

PROTESTA EN SANTIAGO

A la vez que en Pontevedra y en una veintena de localidades, la Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela ha contado con otra concentración contra el nuevo Plan Forestal, en la que han participado en torno a un centenar de personas.

Frente al Pazo de Raxoi, los manifestantes también han lanzado proclamas contra la industria pastera, como "el monte es nuestro y no de la celulosa", al tiempo que han solicitado la marcha del presidente de la Xunta: "Feijóo, dimite, Galicia no te admite".

Entre las decenas de personas que se han concentrado en Santiago, han asistido el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, y la portavoz municipal de la formación nacionalista, Goretti Sanmartín.