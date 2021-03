Rajoy, Aznar, Cospedal y ex altos cargos PP testifican esta semana en el juicio de la caja 'b' por videoconferencia

El juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja 'b' se retoma esta semana con las declaraciones de los testigos más esperados, como la de los ex presidentes del Gobierno y ex líderes de la formación política José María Aznar y Mariano Rajoy; la ex secretaria general del PP y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal y otros exdirigentes del partido. Sin embargo, evitarán tener que desplazarse hasta la sede judicial y comparecerán por videoconferencia.