Está claro que el documental sobre Rocío Carrasco no está dejando indiferente a nadie. Tanto es así, que algunas personas incluso se plantean la posición que habían mantenido siempre en el asunto, como es el caso de Belén Esteban, que incluso tiene conflictos legales con la hija de Rocío Jurado.

Y es que, tras conocer algunas declaraciones del esperado Rocío, contar la verdad para seguir viva, la colaboradora asegura no creer a su compañero de Sálvame, Antonio David Flores. Pero, ¿Qué suceso del documental que verá la luz este domingo ha sido el causante? Según parece, lo relativo al polémico supuesto episodio de malos tratos de Rocío Flores a Rocío Flores, cuando dicen que la tiró al suelo y le propinó varios golpes.

"Me duele decirlo, pero creo que Antonio David Flores nos ha mentidos a todos. Hay muchas cosas que no encajan, aunque las he estado defendiendo todo este tiempo con uñas y dientes", reconoció.

De terminar de materializarse el cambio de la de Paracuellos, el padre de Rocío Flores perdería uno de sus más estoicos apoyos, que pasaría al bando contrario, el de su exmujer. Además, no es el único sustento que perdería, pues ya el presentador Jorge Javier Vázquez avisó de que se iba a "desmontar el chiringuito" y de que se posicionaba junto a Rocío Flores.

Para Belén Esteban, esta es la "gran víctima" de la situación, y cree que tendrá que pedirle "muchas explicaciones" a su padre. "Voy a seguir defendiendo a Antonio David como padre y a Rocío Flores. Tengo que esperar a ver el documental pero, como madre, no estoy de acuerdo en nada con Rocío Carrasco. Si piensa que Antonio David es una persona diabólica, no entiendo que deje a sus hijos con él", concluyó Esteban.