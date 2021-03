Sálvameha emitido las primeras declaraciones de Rocío Carrasco en Rocío: contar la verdad para seguir viva. Lo ha hecho mostrando cuatro vídeos que fueron grabados durante el rodaje de la serie documental que llegará este domingo a Telecinco, y que partirá los esquemas de la prensa rosa.

Durante un descanso, la hija de Rocío Jurado conversó con el equipo de este proyecto, que constará de diez episodios. Sus declaraciones no han dejado indiferente a nadie, tanto dentro del plató como fuera de él. "Lo que voy a contar no es fácil. Creo que ya es demasiado tiempo contando mentiras y quiero que se sepa la verdad", avanza Carrasco.

La exmujer de Antonio David Flores no se siente "identificada" con el perfil que se ha dibujado de ella en los últimos 20 años en los que ha permanecido ausente del plano televisivo. Y ha mencionado sin tapujos al padre de sus hijos, "un ser" que ha querido terminar con ella: "Lo único que ha querido ha sido destruirme y acabar conmigo pública y personalmente".

Carrasco recuerda cuándo fue la última vez que vio a sus dos hijos, Rocío y David Flores. A la joven la vio el 27 de julio de 2012 en el que fue "el peor día de su vida". En cambio, con su hijo coincidió el 23 de junio de 2016. Para ella, son "dos fechas que no se olvidan nunca".

-Rocío Carrasco: “Antonio David ha intentado destrozarme y acabar conmigo, pública y personalmente” pic.twitter.com/Q0OPF9wSw4 — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) March 18, 2021

Además, recuerda cuáles fueron las últimas palabras que le dijo a su hijo: "Que disfrutara mucho de su verano y que en septiembre tenía la boda de su madre, que era lo que él quería. Ese día no llegó, no dejaron que llegara". La madrileña declara que quiere poner fin a su sufrimiento y terminar con "el terror" que ha pasado. No solo lo hace por ella: "Lo hago por esos dos niños, que son mis hijos".

En este sentido, Carrasco reconoce que habrá personas que la entenderán y otras que no lo harán "porque no les conviene". "Yo lo que puedo hacer es mostrar y demostrar la verdad", cuenta, y añade: "Dentro de toda esta historia hay unos puntos muy específicos con los que se entiende perfectamente la situación del niño".

Rocío Carrasco se derrumba hablando de la última vez que vió a sus hijos pic.twitter.com/jyZfUYPPOx — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) March 18, 2021

"Yo, si algo me he considerado en la vida y me considero, es buena madre, Yo me he puesto por delante de mis hijos siempre porque no quería que los rozara ni el aire. Y yo he estado malviviendo para no contribuir en el sufrimiento de dos niños. A mí me ha arrancado de cuajo lo más importante que hay en la vida de una mujer, que son sus hijos", sentencia.

Las declaraciones han dejado sin palabras a los tertulianos en la última franja del programa. Unas horas antes, se habían emitido las razones por las que Carrasco ha decidido dar el paso de contar la verdad. Según han desvelado, "hubo un día no muy lejano en el que Rocío Carrasco intenta quitarse la vida. No puede soportar mucho más la presión mediática y el maltrato de su exmarido y, tras años de pensamientos persistentes de querer matarse, decide hacerlo".