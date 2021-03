Sánchez Quero cree "vergonzosas" las críticas de Celma al Ayuntamiento de Villafeliche por distinguir a Simón

"Sus palabras son vergonzosas y demuestran una falta total de respeto a las personas y un claro desprecio a la autonomía local", ha manifestado Sánchez Quero en una nota de prensa.

Según ha esgrimido, "cada uno puede tener su opinión sobre el trabajo realizado por Fernando Simón, un servidor público con muchos años de trayectoria, que ha dado y está dando la cara en la peor crisis sanitaria del último siglo y que, evidentemente, como reconoce el propio alcalde de Villafeliche, Agustín Caro, ha tenido sus aciertos y sus errores".

No obstante, ha continuado, no estar de acuerdo con la decisión que ha adoptado la corporación municipal de Villafeliche "no da derecho a calificarla de 'provocación' y a decir que el doctor Simón tiene que venir a Zaragoza 'a pedir perdón'".

El secretario general del PSOE de Zaragoza ha reconocido que no le han sorprendido las declaraciones de Celma "porque ya hemos visto cómo está actuando desde que fue designado, pero pensaba que algo habría aprendido y que no iba a seguir comportándose con esa prepotencia y esa falta de tacto, que chirría incluso dentro de su propio partido".

Sánchez Quero ha agregado: "Se sigue notando que el presidente del PP de Zaragoza no procede del mundo local" ya que "si hubiese sido alcalde o concejal probablemente se lo hubiera pensado antes de volver a sacar el manual de lo que diría Pablo Casado".