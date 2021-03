Interinos se manifiestan en Cataluña contra el abuso de la temporalidad: "Pedimos que se sancione con la fijeza"

La Plataforma de Interinos de Cataluña (PIC) y Acción Sindical Independiente Cataluña (ASIJ) han convocado este viernes a las 12h concentraciones ante la Ciutat de la Justícia de Barcelona, el Ayuntamiento de Lleida y los Juzgados de Girona para protestar contra el abuso de temporalidad de los trabajadores interinos.

La convocatoria coincide con el primer aniversario de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que reclama a España que regule los mecanismos para evitar las largas interinidades del personal en el sector público y las sancione en caso de producirse.

Los asistentes a las manifestaciones denuncian que, un año después, la Administración española sigue sin cumplir la sentencia. "En España hay entre 800.000 y 900.000 personas en esta situación. En Cataluña debemos ser unos 90.000, y aproximadamente el 70% en abuso de temporalidad", cuenta Elisabet, trabajadora interina del Departamento de Educación.

"La Generalitat nos pone la excusa de 'el Estado no nos deja', pero tira adelante procesos selectivos. No atiende a razones y nos obliga a judicializar nuestros derechos, precisamente aquí donde hemos oído tantas veces que la solución a algunos conflictos debe ser política y no judicial", lamenta.

Reclaman la fijeza en sus puestos y no oposiciones

Los concentrados reclaman que se aplique la sentencia y que las sanciones en la administración pública sean como en la privada: "En el sector privado, el abuso de la temporalidad se sanciona con la fijeza y en el sector público queremos que se aplique lo mismo", señala Elisabet.

Critica que la solución de la Generalitat a este abuso de temporalidad sea la convocatoria de oposiciones: "La administración pública selecciona a su personal mediante oposiciones, y me parece bien que las haya porque necesitamos más trabajadores, pero nuestro caso no es selección de personal, es sanción al abuso", apunta.

"Yo que llevo 20 años trabajando como interina y 12 sin oposiciones, ¿me voy a ir ahora a la calle sin indemnización si no apruebo un examen? La sanción la tiene que pagar quien abusa y no la víctima del abuso", critica.

Trabajadoras sociales, examen en abril tras un año sin descanso

En este sentido, Elisabet cuenta que, en el caso de las trabajadoras sociales "están en residencias atendiendo a nuestros mayores, llevan una carga brutal este año y les han puesto el examen en abril", y añade que "la portavoz de este colectivo lleva dos meses con Covid y no remonta, y ahora tiene que hacer el examen en un mes".

Josefina, trabajadora social, señala que "durante la pandemia, hemos estado en primera línea y se nos ha invisibilizado" y explica que "tengo 56 años y llevo 19 en la misma plaza. Las últimas oposiciones fueron en 1999 y ahora, después de este año, las sacan para abril, con 90 temas".

Una mujer muestra un cartel en el que se puede leer "22 años sin oposiciones. Trabajadoras sociales en lucha" durante la protesta contra el abuso de la temporalidad de los interinos en Barcelona. Miquel Taverna

La interinidad "tiene nombre y cara de mujer"

Elisabet señala que "la administración es un sector altamente feminizado. La media de edad es de 50 años, con cargas familiares. Yo misma tengo tres hijas y soy familia monoparental, sólo entra mi sueldo, y tengo compañeras en la misma situación o parecida. Éste es el perfil de las trabajadoras de la administración".

"La interinidad tiene nombre y cara de mujer", remarca Josefina y detalla que, el trabajo social, "es una profesión muy feminizada. El 95% somos mujeres de más de 45 años".