Josep Bou no descarta abandonar el Partido Popular de Barcelona: "He perdido dos años de mi vida"

El presidente del Grupo Municipal del PP en Barcelona, Josep Bou, no descarta abandonar el PP a finales de la presente legislatura, según ha explicado en una entrevista en Betevé. Además, ha añadido que él no tendría ningún problema con ser el candidato en 2023 de Vox, ya que se ve "candidato de cualquier partido constitucionalista". Según ha explicado, varias personas del grupo municipal no querían que continuase.

Bou ha explicado que su relación con el partido es muy positiva y que en un principio no tiene pensado dimitir, solo lo haría si cree que está perdiendo el tiempo. En referencia al segundo concejal que tienen los populares en el Ayuntamiento, Óscar Ramirez, ha dicho que no tiene relación alguna. "Si hay un equipo no hay ningún problema", ha añadido Bou.

Bou cree que tanto en su partido como en Ciudadanos hay algo que no se ha hecho bien. "He perdido dos años de mi vida", ha dicho al ser preguntado por el estado del partido en Barcelona.

Conflicto entre taxi y Uber

"Uber tiene que estar en Barcelona al igual que Cabify pero de manera regulada", ha defendido Bou. Además, ha opinado que prohibir su uso fue un error grande y que no le fue bien a nadie. Según él, hay algunos Uber que muestran más profesionalidad que algunos taxistas.