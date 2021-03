À Punt estrena 'L'hora fosca', un nou format de 'true crime' per als amants del suspens

A partir de les 22.00 hores dels dimarts, els amants del gènere negre tenen una cita amb aquest nou programa d'investigació setmanal de la televisió pública valenciana, basat en fets reals i que "recrea amb rigor les atmosferes, amb dramatitzacions les situacions viscudes pels seus protagonistes en l'àmbit judicial i periodístic".

Cada setmana en el programa es parlarà d'un cas "que va commocionar la societat valenciana, històries que molt bé podrien ser l'argument d'una novel·la d'intriga", detalla la cadena, que assenyala que es tracta d'un format 'true crime', amb "un to dominant de suspens, amb un esperit integrador i no d'espectacularització de la tragèdia o dels aspectes més sensacionalistes".

El programa està dirigit per José Àngel Montiel, produït per Pedro Pastor de Voramar Films i realitzat per Pablo van Damme Tamarit, qui també és el director de fotografia.

Durant les pròximes onze setmanes, 'L'hora fosca' recordarà alguns casos reals de la crònica judicial valenciana recent com per exemple 'L'assassinat d'Antonio', l'anomenat 'cas Maje' del barri de Patraix; 'El depredador de Castelló', amb el cas Ferrándiz; el cas de l'anestesista Juan Maeso, o la desaparició de l'alacantina Gloria Martínez, entre altres històries. Aquest dimarts el primer capítol analitza el cas Maje.

El format televisiu de true crime en clau de suspens "destaca per una narrativa captivadora i una proposta visual amb trets cinematogràfics en quins investigadors, familiars, membres de l'aparell judicial i periodistes especialitzats en successos i tribunals disseccionen, pas a pas, els crims més impactants dels anys recents i les repercussions que han tingut, posant l'èmfasi en la mirada humana i en la reconstrucció rigorosa del fets", assenyala la cadena.

De fet, una part important del programa és la recuperació de les declaracions en els juís, i es mostraran proves incloses en els sumaris i documents inèdits. Els arxius documentals d'À Punt i de la seua predecessora, Canal 9, en ràdio i televisió, són fonamentals per a contextualitzar els casos amb els relats audiovisuals de la història criminal recent.

'L'hora fosca' analitza les motivacions del mal i qüestiona per què les persones trenquen la seua vida diària amb la violència d'aquests actes.