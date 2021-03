Cantó tem que el "nucli dur" de Cs vullga acostar-se al PSPV a Alacant i "usar els alacantins com a ostatges"

Cantó, després d'exposar els motius pels quals deixa la política i pels quals està defraudat amb la cúpula d'Inés Arrimadas, ha assegurat que desconeix la intenció de l'actual direcció 'taronja' nacional respecte a Alacant.

"Tampoc ho puc assegurar. Si de mi depenguera, no. No sé en què estarà el nucli dur ni si succeirà com a Múrcia, que per a escenificar un acostament al PSOE decideixen usar els alacantins com a ostatges, com van fer amb els murcians", ha asseverat als periodistes en el ficus de les Corts després de firmar la seua renúncia com a diputat.

Al seu juí, seria un absolut contrasentit que "de sobte" Ciutadans poguera donar el seu suport a una cosa així, fins i tot comptant amb el suport de Podem com en la moció de Múrcia.

Segons ha explicat, el PP es va posar en contacte amb ell "al moment" de presentar Cs la moció de censura en la Regió i l'Ajuntament de Múrcia per a saber si Alacant "corria perill". "Els vaig assegurar que no", ha remarcat, una cosa que ara desconeix perquè el "nucli dur" no li ha comunicat "cap decisió en els últims dies, com tampoc a la resta de l'Executiva permanent".

RELLEU EN LES CORTS

Al marge d'Alacant, sobre el seu relleu en Les Corts, el síndic ixent ha remarcat que no pensa fer "cap proposta" als altres 17 diputats i que simplement pretén explicar-los la seua decisió i el que va passar en l'Executiva d'aquest dilluns, la qual va abandonar abans que finalitzara.

"És irrellevant", ha resolt en ser preguntat per la seua opinió de qui hauria de ser el pròxim portaveu, per a afegir que desconeix si algun altre representant de Ciutadans en el parlament valencià pensa fer com ell.

Toni Cantó, com a balanç, ha donat les "gràcies de tot cor" per aquests dos anys intensos en un lloc "privilegiat" com Les Corts. "Un lloc que recordaré tota la meua vida", ha manifestat, per a mostrar-se orgullós del treball compartit amb "càrrecs electes i equips tècnics".