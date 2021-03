Elsa Pataky demuestra su sorprendente fuerza haciendo 'crossfit' mientras Chris Hemsworth intenta distraerla

Elsa Pataky no deja de entrenar para prepararse para Interceptor, película de acción de Netflix en la que va a participar. Pero, para ello, no está sola, pues Chris Hemsworth actúa como una especie entrenador personal. Sin embargo, su marido no siempre está concentrado en sus ejercicios y a veces también le gusta molestarla un poco.

"Necesito estar realmente fuerte para este papel, un cambio masivo en mi cuerpo. Sabía que tenía que empezar a trabajar con pesos grandes para ser más musculosa", dijo la madrileña a Daily Mail.

La actriz ha empezado levantando peso, haciendo natación, trabajo con cuerdas y otros ejercicios que combinan "movimiento y aceleración" para mejorar su forma física: "Mi cuerpo comenzó a cambiar mucho en solo cuatro semanas".

Y no es para menos, pues parece que se está sometiendo a un duro entrenamiento, tal y como ha mostrado en Instagram. Elsa Pataky ha publicado un vídeo este martes en el que aparece empujando un trineo con pesas, un ejercicio de crossfit.

Mientras tanto, la persona que le graba le anima. Pero, junto a ella, también está Chris Hemsworth, que lejos de darle fuerza, decide gastarle una broma y cruzarse en su camino para entorpecerla. "¡Quítate de en medio, Thor!", escribió la modelo en su post.