Un estudio relaciona el daño oxidativo del ADN y el ARN y la mortalidad en pacientes con covid-19

20M EP

NOTICIA

Un estudio realizado en ocho UCI de Canarias ha encontrado una asociación entre el daño oxidativo del ADN y el ARN (evaluado por la concentración sanguínea de guanina oxidada) y la mortalidad en pacientes COVID-19. Este trabajo ha sido publicado en la revista científica 'The American Journal of the Medical Sciences'.