Karmele Marchante insulta a Jorge Javier Vázquez y Kiko Matamoros: "Uno le da al alcohol y el otro al polvo"

Hubo un día en el que Sálvamey Karmele Marchante eran sinónimos de colaboración y buen rollo. Ese día, parece, quedó atrás, porque la extrabajadora del programa de Telecinco no ha dejado títere con cabeza en sus redes sociales, con una serie de tuits en los que insulta sin piedad a varios de sus excompañeros.

Todo se debió a la mención que hizo Kiko Matamoros de ella el pasado sábado durante la versión del fin de semana.

"Me acaban de avisar que el cocainómano y ladrón de hacienda están hablando de mí en esa pocilga de basura de Telecinco", escribió en alusión a Kiko la periodista.

Sin embargo, sus darnos no solo llevaban su nombre, sino también el de Jorge Javier Vázquez. "El enano psicópata no lo ha parado. Les tengo amenazados, como me mencionen canto".

Y, claro, para ambos. "¿Dos misóginos, maltratadores y ególatras se atreven a mencionarme? Vaya par de desdichados solos y abandonados. Uno le da al alcohol y el otro al polvo".

Buenos días. Respondo a mis amistades de aquí. Claro que entré en brote x la rabia de que 2 🐷 🐷 enterrados en estiércol hablen de mi. Llegaba de una cena y me pusieron al tanto. Vale, voy a comenzar a contar cosas. A partir de mañana abriré hilo. Gracias a tod@s! Prepárense! — Karmele Marchante B. (@KarMarchante) March 14, 2021

Además, amenazó con contar cosas -"Voy a comenzar a contar cosas. A partir de mañana abriré hilo. ¡Prepárense!-" y reconoció haber entrado "en brote". Pero alegó que tiene "prohibido" hablar de ella desde que hace tres años se fue del espacio del corazón. "Me largué sin despedirme. Trabajar ahí era un estercolero de muchos caminos. Drogas, maltrato, bullying, misoginia...".