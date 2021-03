Los presidentes del Cinca Medio y La Litera (PSOE) exigen a Soro recuperar el tren y mayor inversión en carreteras

"Las carreteras autonómicas a su paso por nuestra comarca y por la de La Litera se encuentran en un estado lamentable", ha criticado el presidente del Cinca Medio, José Ángel Solans, al tiempo que ha señalado que la inversión, prometida y necesaria en todas ellas, "no llega nunca".

El Departamento de Vertebración del Territorio está "complicando la vida a muchos de nuestros vecinos por las dificultades a las que se enfrentan en el transito diario", ha añadido el presidente de la Comarca de La Litera, Josep Anton Chauvell.

"Solo tienen que preguntar, por ejemplo, a los vecinos de Alcolea, Albalate de Cinca, Estiche, Binaced, Esplús, Azanuy, Baldellou o Peralta de Calasanz o la tan necesaria variante de Binéfar", ha dicho.

En esta línea Chauvell ha considerado que la decisión de suprimir parte de trenes que circulan entre Zaragoza y Lérida "supone un palo más en la rueda" porque "son muchas las personas" que hacen uso de este servicio y "sustituirlos por autobuses no es precisamente ningún avance en la vertebración del territorio". Además, se ha preguntado que "si la última parada de los nuevos autobuses será Binéfar, cómo podrán llegar hasta Lérida los usuarios".

Ambos dirigentes comarcales han manifestado que esta determinación es "una muestra más del desinterés" del Departamento que dirige José Luis Soro, "que no solo no invierte en las comunicaciones por carretera, sino que además no lucha por mantener servicios tan importantes para nuestras zonas como es el tren".

Por todo ello, han instado a dicha Consejería que mantenga los servicios actuales mientras busca nuevos acuerdos con Renfe. "No pueden esconder su falta de gestión asegurando que no han llegado a ningún acuerdo con la operadora", han apostillado.

"Aquellos que solo hablan de progreso y desarrollo de los pueblo deberían saber cuán importante es mantener servicios como este en el medio rural e invertir en la mejora de otros, como son las comunicaciones por carretera, que como hemos dicho en reiteradas ocasiones, dejan muchísimo que desear en la red autonómica", ha finalizado José Ángel Solans.