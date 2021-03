Gósol, el pueblo catalán que es portada de 'The New York Times' como ejemplo contra el coronavirus

THE NEW YORK TIMES

Gósol, un pequeño municipio catalán de apenas 200 habitantes ubicado en la comarca del Berguedà (Lleida), se ha convertido en el protagonista de la portada internacional del prestigioso diario estadounidense The New York Times.

Esta localidad, que forma parte de lo conocido como la España vaciada, ha sido puesta como ejemplo de cómo la pandemia del coronavirusha evitado su desaparición al atraer a personas procedentes de la ciudad, que se han instalado a vivir allí.

'Buscando refugio, salvando un pueblo' es el titular del periódico, que ilustra el reportaje con una fotografía de la plaza Mayor, donde se ubica el ayuntamiento de la localidad.

En el artículo, el periodista Nicholas Casey cuenta que sus vecinos llevaban años pidiendo que la gente viniera a instalarse allí, hasta que llegó la pandemia y Gósol tuvo una segunda oportunidad. Incluso su escuela, a punto de cerrarse, ha logrado sobrevivir ante la llegada de nuevos alumnos: actualmente cuenta con 16 estudiantes.

A principios del siglo XX, Gósol incluso contó con un importante visitante: Pablo Picasso. Cuenta el reportaje que el pintor llegó a este municipio en 1906, "cuando la población era de unos 745 habitantes", y allí pintó gran parte de su famoso 'período rosa'.

En 2015, tras un siglo en el que la población no ha parado de bajar, "la situación se había vuelto crítica", indica The New York Times. Entonces había solo 120 residentes permanentes, e incluso el alcalde de la localidad apareció en televisión advirtiendo de que la escuela estaba a punto de cerrar por falta de alumnos.

La irrupción de la pandemia del coronavirus ha hecho engrosar las listas de empadronados en este municipio. Entre 20 y 30 personas se han instalado en Gósol como consecuencia de la pandemia, cuando antes contaba con una población menguante de 140 habitantes.