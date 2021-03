Navarro (CEV) pide a Generalitat que mueva a sus empleados según necesidades para evitar "cuellos de botella"

Ante las dimensiones de la crisis, Navarro ve "incomprensible" que la Generalitat no tenga "capacidad de movilidad de sus empleados". En su opinión, la Administración valenciana "tiene que modernizarse, no solo en lo digital, también en la parte de movilidad" de sus trabajadores, ha señalado en una entrevista a Europa Press.

Para el líder de la patronal autonómica, que haya un funcionario de la Conselleria de Justicia "que quiere ayudar voluntariamente" en la Conselleria de Economía y que la administración no tenga capacidad de movilidad entre sus empleados es algo "incomprensible", ha insistido.

"Si los funcionarios de la Conselleria de Justicia y de Educación que en esa época (cuando se originó la crisis) estaban en casa" y había otras necesidades administrativas "que no exista movilidad en la Administración es algo que a mí me deja preocupado", ha insistido. Y a esto se suma "un problema de edad" y de "no reponer a los empleados públicos jubilados", ha agregado.

10 PROPUESTAS PARA REDUCIR BUROCRACIA ANTES DE MAYO

Precisamente para reducir los trámites burocráticos se puso en marcha el 'Plan Agiliza' y se creó una comisión de trabajo entre la Administración autonómica y el empresariado que, según ha avanzado el presidente de la CEV, ha detectado 1.168 normativas "susceptibles de mejora en eficiencia y rapidez" y en este sentido, está previsto presentar 10 propuestas conjuntas de que aligeren su burocracia antes del mes de mayo.

Para Salvador Navarro, esto demuestra que la Administración "tiene voluntad de mejorar los procesos normativos", ha valorado. Y es que cuando hay proyectos empresariales cuyas autorizaciones se demoran en el tiempo, "al final, son proyectos de los que la Administración tampoco está cobrando impuestos", ha apuntado.

El líder de la patronal ha destacado también que la Generalitat haya acordado, tanto con sindicatos y como con la patronal, ayudas a los sectores económicos y a los trabajadores y que ya sabido "anticiparse" en estas cuestiones, "por delante del Gobierno central", pero "lamentablemente no lo hemos sabido vender", ha apostillado.

Por su parte, a la Administración Local, Navarro le ha reprochado que "no ha tenido la suficiente sensibilidad" hacia el hostelero, el comercio y el hotel que han tenido que cerrar por imperativo legal, puesto que "ha costado mucho hacerles entender que los IBI, los IAE o los impuestos de terrazas no se podían pagar porque no se estaba generando actividad".