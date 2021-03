UGT y CCOO tildan de "terrible" este año para el mercado laboral y reclaman acabar con la precariedad

Según los últimos datos del paro publicados este mes, los correspondientes a febrero, el número total de desempleados en Aragón se ha situado en los 87.158, un 30 por ciento más que hace un año. Además, la región cuenta con 16.860 trabajadores afectados por expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE).

En declaraciones a Europa Press, los secretarios generales de UGT y CCOO en Aragón, Daniel Alastuey y Manuel Pina, respectivamente, han recordado que lo peor de este año han sido la cantidad de vidas que se han perdido, más de 3.300 en Aragón. En su mayoría, personas mayores, "una generación que había hecho un gran esfuerzo por levantar este país".

Pero, además, desde el punto de vista del mercado laboral ha sido un año en el que se ha perdido empleo: "No solo hay gente que ha ido al paro, también muchos permanecen en ERTE con la incertidumbre de no saber si se van a poder reincorporar a sus puestos de trabajo".

De esta forma, Alastuey ha detallado que hay más parados y las rentas de los trabajadores "se han visto muy mermadas", tanto por el desempleo como por la limitación de salarios de los ERTE. "Incluso entre los que han conservado el empleo ha habido una moderación que de otra manera no se habría producido".

No obstante, en este contexto ha resaltado "la contribución de los trabajadores a salir de esta situación", no solo de los esenciales que "en ningún momento han dejado su actividad" si no de todos en su conjunto. Además, ha apuntado que, durante este año, ha sido posible hacer negociaciones con los gobiernos en las que "en vez de aplicar restricciones, lo que se ha hecho ha sido poner encima de la mesa dinero para que la economía se parara menos posible y para conseguir un escudo de protección social que permitiese mantener rentas".

"Se ha realizado un esfuerzo para llegar a acuerdos, y ahora estamos expectantes en saber qué es lo que va a pasar con los fondos de recuperación europeos y su aplicación, para ver si nos sacan lo antes posible de este atolladero, que esperemos que en pocos meses empiece a ser un mal recuerdo".

SITUACIÓN INESPERADA

El secretario general de CCOO-Aragón, Manuel Pina, ha evidenciado que la pandemia fue una situación "absolutamente inesperada" y para la que el país no estaba preparado. En el ámbito económico, ha precisado que se ha pasado por varias fases.

"Aunque hubo algún titubeo inicial, los distintos gobiernos y la Unión Europea fueron poniendo medidas que permitían afrontar la situación de la mejor manera posible. En una circunstancia como la que estamos viviendo siempre todo es poco, pero es verdad que se han puesto medidas de protección del empleo".

No obstante, ha recalcado que la mayoría de las medidas que se han tomado estaban pensadas para un escenario que iba a ser "relativamente breve", de unos meses. Pero "hay un momento en el que vemos que las primeras medidas se quedan cortas y, a partir de ahí, sí que nos hubiese gustado profundizar más en algunas de ellas".

En concreto, ha afirmado que el ingreso mínimo vital (IMV) se ha quedado "muy corto". Esto se debe a que, para empezar, "no era una propuesta muy ambiciosa", pero luego los condicionantes que se han puesto y el tratamiento administrativo ha reducido "todavía más" las personas a las que llega, haciendo "casi imposible" su concesión.

Por otro lado, desde CCOO, no están de acuerdo con las ayudas directas a las empresas sin poner condicionantes, porque eso puede llevar a invertir dinero en compañías que no tienen ya ningún futuro.

Pina ha reconocido que los sindicatos son conscientes que si se quitan medidas de protección y ayudas antes de que se recupere la actividad, muchas empresas "no van a poder aguantar". Por ello, el objetivo es que se mantenga y dirijan a los sectores que más problemas están teniendo.

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS

Manuel Pina ha considerado que una de las conclusiones de esta crisis es que hay que tener una serie de actividades estratégicas. "Esto no tiene que ver solo con la industria".

Ha detallado que de la misma manera que uno de los objetivos de la Política Agraria Común (PAC) es mantener la agricultura propia europea para tener garantizado el suministro de comida, eso tiene que llegar a otros ámbitos, como el sanitario.

"Europa no puede depender del exterior para tener mascarillas, respiradores o vacunas. Estamos viendo que empresas multinacionales acaban primando criterios puramente mercantiles, y eso no puede ser".

Lo mismo con otros sectores, para Pina las telecomunicaciones tienen que ser esenciales: "No podemos depender de que grandes empresas estadounidenses tengan todo el control". También ha lamentado que la mayoría de los componentes electrónicos vengan de fabricaciones externas, lo que hace que la dependencia en otros países sea muy alta.

"Lo que estamos viviendo ahora en la automoción -plantas europeas han tenido que parar su producción en varias ocasiones por falta de suministros electrónicos- no es que China no nos quiera vender componentes, es que no tiene componentes para vender", ha remarcado.

SALIDA DE LA CRISIS

Para salir de esta situación de crisis, los sindicatos piden que se trabaje en acabar con la precariedad que tiene el mercado laboral. Para ello, abogan por la derogación de la última reforma laboral y de la reforma de las pensiones, así como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

En este contexto, ya se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno en Aragón y las Subdelegaciones de Huesca y Teruel los días 11 de febrero y 11 de marzo, algo que seguirán haciendo hasta que el Gobierno central se siente a negociar estos asuntos.