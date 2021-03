López Miras confirma que decae la moción en Murcia: "Las ambiciones de unos pocos nunca pueden triunfar"

Fernando López Miras aguanta. Esa es la noticia del día en Murcia y casi en España. "El pacto entre PP y Cs se está cumpliendo", comentó al principio de una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por Isabel Franco, de Cs y vicepresidenta de la Región. "Algunos han pensado que la vida y el futuro de las personas no son lo importante, sino que es más importante un sillón", dijo, y calificó lo sucedido de "vergonzoso y lamentable" y acusó a Ciudadanos de "anteponer su interés personal".

"Las ambiciones personales de unos pocos nunca pueden triunfar, y la traición a millones de murcianos tampoco". El presidente aseguró que "hoy gana la Región de Murcia", dando por hecho que la moción de censura no saldrá adelante. De hecho, anunció el nuevo Gobierno, que incluye a los tres diputados de Ciudadanos que votarán en contra de la moción. "No es el momento de distracciones".

Precisamente Isabel Franco aseguró que la moción de censura es "inoportuna e inapropiada" porque el trabajo del Gobierno está "siendo bueno". Ella, dijo, firmó la moción el martes "por disciplina de partido" pero no está dispuesta a dar el Gobierno de Murcia "a Pedro Sánchez". Reafirmó que el Ejecutivo seguirá estando formado por PP y Ciudadanos, porque "no es el momento de política", sino de hacer frente a la pandemia. "No es momento para ningún juego de ambiciones políticas".

Franco explicó que conoció la intención de presentar una moción de censura el martes por la noche, y que nunca estuvo de acuerdo. Además, no quiso entrar en las decisiones que pueda tomar a partir de ahora la dirección nacional de Cs. Por su parte, Fernando López Miras sostuvo que la idea es "continuar con el pacto firmado" pero "con un nuevo Gobierno", por lo que no ha habido contactos con los diputados de Vox. Asimismo, ha pedido que "se retire" la moción de censura.

"Mi manera de pensar cambió cuando me di cuenta de que mientras gestionábamos los efectos de la pandemia, algunas personas de mi partido se estaban repartiendo sillones lejos de aquí, en Madrid", continuó explicando una Franco que seguirá siendo la número dos de Miras en el Ejecutivo. En todo caso, el escenario ahora es que la moción no prospere y el nuevo Gobierno eche andar "de manera inmediata".

Por otra parte, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y el portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, han reclamado una reunión de la Ejecutiva nacional de Cs tras los acontecimientos en Murcia.

En el PSOE la reacción fue de enfado. "Es una compra de votos y voluntades en toda regla orquestada por el Partido Popular, condenado por corrupción y perdedor de las elecciones autonómicas, que ha sobornado a Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez", expresaron desde los socialistas murcianos, y hablaron al mismo tiempo de "corrupción" por los movimientos que se han dado en las filas de Cs.