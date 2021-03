¿Puedo reclamar si compro un artículo de segunda mano defectuoso?

Si compro un producto de segunda mano y tiene efectos ocultos, ¿puedo reclamar su devolución? ¿durante cuánto tiempo? ¿qué debo hacer?

Estas y otras dudas pueden surgirles a clientes que compran en plataformas de segunda mano, pero también a aquellos que dudan en hacerlo por primera vez.

Día Mundial de los Derechos del Consumidor

Cada 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, cuyo objetivo es recordar los derechos que asisten a todas las personas como usuarios y consumidores.

Muchos de los consumidores se preguntan sobre sus derechos en cuanto a las garantías del producto, o en el caso de que hubiese algún problema una vez se haya recibido, que no hayan cumplido las expectativas o porque no se correspondía con lo que se había comprado.

Garantía del fabricante en vigor

Desde la plataforma Milanuncios, indican que, en primer lugar, hay que tener en cuenta que la ley establece que la garantía de cualquier producto debe cubrir de uno a cinco años, aunque es habitual que se extienda durante dos. En este caso, cuando compramos un objeto nuevo debemos tener en cuenta que el vendedor debe proporcionar la garantía en un documento que incluya la duración, cobertura geográfica, datos de la empresa y un recordatorio de la misma.

Cuando realizamos una compraventa de un producto de segunda mano entre particulares es recomendable siempre que el comprador solicite la factura o tiquet de compra original para, en caso de que sea necesario, contar con los dos años de garantía que proporciona el fabricante.

Además, algunas plataformas de compraventa de productos de segunda mano ofrecen al consumidor una garantía que cubre posibles incidentes en artículos determinados. De esta manera, si se detecta un fallo de funcionamiento en el producto, la plataforma cubrirá la reparación o se encargará de la devolución del importe.

Vicios ocultos

En términos generales, en las compraventas de segunda mano entre particulares, el comprador tiene hasta seis meses para reclamar cualquier defecto oculto o problema presente en el producto a la persona que se lo vendió.

Por ello, de cara a demostrar el origen del artículo, es aconsejable utilizar siempre el sistema de mensajería instantánea de la plataforma para comunicarse, de esta manera, quedará registrada la referencia del anuncio, por ejemplo, y la conversación mantenida con el vendedor.

Desde la Unión de Consumidores de Madrid advierten de que al tratarse de una compra entre particulares, el comprador no es considerado consumidor y, en consecuencia, no estará amparado por la normativa vigente en materia de protección al consumidor. Pero esto no significa que el comprador esté desprotegido, ya que existe legislación que garantiza su adquisición.

Concretamente, y en virtud de los artículos 1484 y posteriores del Código Civil, el vendedor responderá al comprador por vicios ocultos de la cosa vendida durante los seis meses posteriores a la venta del producto.

Así, el comprador podrá recuperar el importe abonado demostrando que el producto estaba defectuoso antes de comprarlo o bien solicitar una rebaja en el precio del mismo.

Estos derechos están recogidos en la Ley de Consumo, en el caso de la compraventa de bienes o servicios de segunda mano entre profesionales, y en el Código Civil cuando se trata de transacciones entre particulares.

Revisar los productos en el caso del comprador…

Pero para evitar este tipo de situaciones lo más recomendable es analizar bien los productos antes de realizar la compra para así detectar los posibles fallos.

… y avisar de los defectos en el caso del vendedor

Asimismo, en el caso del vendedor, es aconsejable especificar si el artículo tiene algún defecto en el propio anuncio. De este modo, quedará constancia del estado del mismo antes de venderlo.

“Desde Milanuncios queremos transmitir seguridad a los usuarios y hacerles saber que la compraventa de productos de segunda mano también está protegida por ciertos derechos legales”, asegura Magalí Rey, Directora de Marketing de Milanuncios, “Nosotros ofrecemos la posibilidad de contratar una garantía en ciertos productos ofreciendo protección extra a los usuarios.”

El perfil del comprador de segunda mano online: la mayoría jóvenes

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) realizó una encuesta según la cual el 75 % de los encuestados reconocieron haber comprado algún que otro producto de segunda mano en plataformas online. Es más, la gente joven tiene más costumbre de hacerlo: el 90 % de las personas menores de 35 años (sin distinción de sexo) ha comprado alguna vez en comparación al 61 % de los que tenían entre 47 y 64 años y que también lo han hecho.

Top 5 de productos más comprados

Según la encuesta de la OCU, realizada en 2019, se adquirieron de media 6 artículos. Y en cuanto a los productos de segunda mano más comprados, el top 5 se queda de la siguiente manera:

Muebles y decoración del hogar (13 %)

Libros, cómics, CD, vinilos y DVD (14 %)

Artículos de deporte y ocio (11 %)

Ropa y calzado (11 %)

Juegos (10 %)

¿Cuánto gastamos de media?

El gasto medio por producto suele ser de unos 63 euros, según el sondeo de la OCU. Algo que no resulta muy sorprendente, recalcan, si se tiene en cuenta la tipología de los artículos más comprados y que los productos que son habitualmente más caros (neveras, lavadoras…) son objeto de menos operaciones.

Además, tres de cada diez usuarios consiguieron un descuento en su compra que, por término medio, fue del 22 %. Aun así, la tónica habitual es la de un precio que se mantiene igual.