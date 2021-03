L'IPC baixa dos dècimes a la Comunitat Valenciana al febrer i sis dècimes respecte al mes de gener

En relació amb el febrer del 2020 es van reduir els preus en diversos sectors, encapçalats per les comunicacions amb un -3,6%.

També van disminuir, encara que en menor mesura, els de la vivenda (-1%), a causa que els preus de l'electricitat baixen aquest mes més del que ho van fer en 2020 encara que van pujar els de el gasoil per a calefacció, que van descendir l'any anterior; i transports (-1%).

Per contra, van pujar els preus dels aliments i begudes no alcohòliques (1,5%), vestit i calçat (1%), restaurants i hotels (0,4% tots dos), ensenyament (0,8%), begudes alcohòliques i tabac (0,3%), a més del sector altres (1,1%). Es van mantindre els preus de l'oci i cultura.

Per la seua banda, els preus van baixar sis dècimes al febrer respecte al gener arrossegats per descensos en la vivenda (-6,6%) degut a, quasi íntegrament, a la baixada del preu de l'electricitat encara que va pujar el preu del gasoil per a calefacció; i vestit i calçat (-1,4%), que arreplega el comportament dels preus al final de la temporada d'hivern; i restaurants i hotels amb -0,1%.

No obstant açò van pujar els preus del transport (1,6%), conseqüència de l'increment dels preus dels carburants i lubrificants per al transport personal; oci i cultura (0,6%); aliments i begudes no alcohòliques (0,4%); begudes alcohòliques (0,3%); el sector altres i medicina (0,1).