Los plazos de solicitud de prestaciones del SEPE no computarán hasta que el servicio se normalice

En la mañana del jueves 11 de marzo, el sistema de gestión del Servicio Público de Empleo (SEPE) sigue paralizado por el ciberataque sufrido el pasado martes. En todo caso, fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran que los plazos para solicitar prestaciones no computarán mientras el servicio no se normalice.

El SEPE insiste en que, en ningún caso, esta situación afectará a los derechos de los solicitantes de prestaciones, pues los plazos de solicitud de las mismas se ampliarán en tantos días como estén fuera de servicio las aplicaciones.

El SEPE ha elaborado un listado con las personas con cita previa y están siendo atendidas telefónicamente y de forma presencial

Asimismo, no será necesario renovar la demanda de empleo, pues dicha renovación será automática o podrá realizarse una vez restablecido el servicio sin pérdida de derechos. El organismo ha elaborado un listado con las personas que tenían cita previa asignada estos días y están siendo atendidas telefónicamente y de forma presencial.

"Queremos dejar fuera de toda duda que no ha habido sustracción de datos y que los sistemas operativos y de gestión del SEPE, así como los servidores, no han resultado dañados por el ciberataque. Por tanto, la gestión de nóminas de prestaciones y de ERTE no se ven afectadas por el incidente", han aclarado desde el Ministerio de Trabajo.

En su web, el SEPE informa de que está siendo objeto de un "incidente de seguridad", durante el que se ha visto afectada la disponibilidad de sus sistemas de información y comunicaciones. "Las primeras actuaciones urgentes efectuadas se han producido con la mayor celeridad posible y con el objetivo principal de contener el incidente, aislar y, por tanto, mitigar su impacto", apunta el organismo.

100.000 solicitudes al día sin atender

Actualmente se está trabajando con el objetivo de restaurar los servicios prioritarios lo antes posible, entre los que se encuentra el portal del SEPE y luego, paulatinamente, el resto de servicios al ciudadano, empresas, oficinas de prestaciones y empleo.

El servicio informático del SEPE fue infectado con un ransomware el pasado martes, un software malicioso que tiene la capacidad de cifrar archivos y bloquear ordenadores con la idea de obtener dinero a cambio de devolver el funcionamiento normal al sistema. Así, los ciberatacantes que usan este malware persiguen obtener un rescate.

El ciberataque está impidiendo a los más de 7.000 funcionarios del SEPE tramitar ninguna petición de información personal ni gestionar las altas en el sistema. Responsables sindicales del organismo calculan que algo más de 100.000 solicitudes de prestaciones no se pueden resolver cada día que el sistema siga caído.