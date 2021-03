El Proyecto Ubuntu busca fondos para una sala de cuidados paliativos para los pacientes oncológicos infantiles

Así se ha puesto de manifiesto este miércoles durante la presentación de esta iniciativa, en la que han participado, entre otros, su promotor, José Miguel Echevarría; Juan María García, de la Asociación Pídeme La Luna, a cuyo beneficio se desarrolla esta iniciativa solidaria; y la concejal de Promoción Económica, María Cantos.

En concreto, el corredor de montaña jiennense pretende recorrer 180 kilómetros en 24 horas, según ha informado el Ayuntamiento, que colabora con una actividad que quiere llamar la atención sobre las necesidades de los niños y niñas que tienen que someterse a tratamientos oncológicos y habilitar en el Hospital de la capital una sala para cuidados paliativos para estos pequeños enfermos.

Cantos ha explicado que, en el momento en el que el atleta llamó a las puertas del Consistorio para buscar apoyo, la concejalía que dirige comenzó a buscar colaboradores para esta causa. De este modo, se consiguió el respaldo de empresas de todo tipo que harán posible que, el próximo 21 de marzo, cuando se espera que Echeverría haya completado su desafío que comenzará un día antes, se le brinde un gran recibimiento en el Parque Andrés de Vandelvira.

Una "fiesta", según ha añadido, en la que se recaudarán fondos para sufragar la sala pediátrica y que necesita una inversión que supera los 15.000 euros. "Me he encontrado con una persona con un gran corazón, que está detrás del Proyecto Ubuntu, una palabra de origen zulú que representa lo que ocurre con esta aventura, que no es otra cosa que hacernos ver que el ser humano por sí solo no es nada, que pertenece a una colectividad", ha afirmado la edil.

Por ello, ha dado las gracias a todas las firmas y entidades colaboradoras, en la que, además del Patronato Municipal de Deportes, están presentes el Ayuntamiento de La Guardia, Software del Sol, la Obra Social La Caixa, Mercedes Jadisa, MICS Social Media, AVS Servicio de Prevención de Riesgos Labores, Grupo Avanza, Neumax, Repuestos Roma, Savemy y Santo Reino.

Colaboran, igualmente, La Mecedora, Bar El Loco, Desguaces J. Torres, XL Formación, Cafetería 3MMM, Tu restaurante en casa, Rublo Sánchez, Nutrition, Clínica Jesús Navas, Grupo Ángel Muebles, Aceitunera Jiennense, Toni y Paqui, Sport Biofrutal, Fruta y Verduras El Mercado, Urbe 4, Tuga, Sogo, Fogones de Arturo, Raro Sound, Esla Producciones, Mahou, Coro Gospel de Jaén, Ford y Mercado de San Francisco. Además, hay otras empresas y entidades cuya implicación está a punto de confirmarse.

En cuanto al reto en sí, el atleta ha explicado que comenzará en el término municipal de La Guardia, para recorrer Puente Tablas, Puente Jontoya y Puente de la Sierra; distintas calles de la capital, hasta llegar a La Salobreja. Aquí se completará el recorrido nocturno, como paso previo a la última etapa de la carrera, por la Vía Verde, para regresar al casco urbano jiennense y culminar en el parque Andrés de Vandelvira.

En este espacio del Bulevar, precisamente, ha tenido lugar la presentación de la iniciativa, que también ha contado con representantes de la asociación Expansión Norte y de la Federación Ciudadanos por Jaén, que colaborarán dando a conocer el proyecto entre sus asociados y el resto de colectivos vecinales.