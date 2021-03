Zaragoza.- La DPZ insta a realizar un estudio para la apertura de una UCI en el Hospital Ernert Lluch

De esta forma, la institución provincial ha pedido que se analicen las necesidades y disponibilidad de profesionales. Además, ha reclamado que se acometan, "lo antes posible", ampliación y la mejora de las urgencias de ese mismo centro sanitario.

La moción ha sido presentada de forma urgente por el grupo del PSOE y defendida por el diputado Francisco Compés, quien ha apuntado que la pandemia ha puesto de manifiesto que todavía existen "carencias" en algunos hospitales de la Comunidad y la necesidad de contar con una sanidad pública "cada vez más fortalecida".

"En nuestra provincia y, en concreto en el Hospital Ernest Lluch, con varias décadas de funcionamiento y a pesar de los avances acometidos en los últimos años como el nuevo bloque quirúrgico, es necesario acometer otras actuaciones para garantizar una mejora en la atención sanitaria", ha detallado.

30 MINUTOS ANTES DE EMPEZAR EL PLENO

El diputado del PP, José Manuel Gimeno, ha criticado que se haya presentado esta moción de manera urgente, 30 minutos antes de empezar la sesión plenaria, "sin ni siquiera haber informado ayer en la Junta de Portavoces". Ha dicho que, de haberse hecho, se podría haber presentado de forma conjunta.

"En el Partido Socialista saben que, desde hace tiempo, venimos reivindicando la construcción de un nuevo edificio, o la adaptación del existente, para la ampliación de las urgencias del Ernest Lluch y también la instalación de una UCI. Ya detectamos estas necesidades desde hace tiempo y, por ello, llevamos más de un año reivindicándolo".

Así, ha incidido en que Sanidad y el Gobierno de Aragón "no han hecho nada en todo este tiempo" al respecto. Ha preguntado qué hace el grupo socialista de la DPZ pidiendo un estudio, "su moción no es más urgente hoy que hace un año, cuando empezó esta pandemia, pero sí más oportunista".

Asimismo, ha agregado que desde el PP no presentaron esta moción antes porque querían consensuarlo con "todos los grupos" para no caer en "partidismos", pero "el PSOE sí que quiere rédito político". Ha aclarado que desde el PP no pretende hacerse "fotos" sino que el hospital se mejore: "Con la salud de los ciudadanos no se hace política, se ponen los medios para que tengan una atención de calidad".

En este contexto, el presidente de la Diputación de Zaragoza, José Antonio Sánchez Quero, ha aseverado que no entiende el discurso del PP y ha defendido la calidad de la sanidad. Además, ha incidido en que la Junta de Portavoces es sólo para hablar de temas institucionales y no políticos.

"A la gente no se le puede confundir ni manipular, todos queremos la UCI en Calatayud y en centros hospitalarios del resto de la Comunidad. De hecho, el Gobierno de Aragón ya está estudiando ampliar las camas UCI en el conjunto de la región, pero es algo que no se hace de hoy para mañana. Habrá que realizar un estudio, no se trata de abrir cualquier despacho y amueblarlo".

UN AÑO DE PANDEMIA

Por parte de Cs, Nicolás Cativiela ha subrayado que su grupo lleva tiempo reivindicado la construcción de una UCI en el Hospital Ernest Lluch. Ha asegurado que no entienden que el PSOE haya presentado esta moción "de urgencia", ya que hace un año que empezó la pandemia en España.

"Es bien conocida nuestra postura respecto a este tema, por lo que tampoco comprendemos que no se haya contado con nosotros para presentarla. Además, su partido está gobernando y tienen hilo directo con el Gobierno de Aragón para pedir un estudio o la construcción de la UCI, por lo que no entendemos que tenga que pasar por el pleno de la institución provincial".

Por su parte, la diputada de En Común-IU, Elena García, han destacado la importancia de este centro hospitalario que da cobertura a toda la comarca. Por lo que ha considerado que la UCI es "una necesidad".

En representación de Podemos, Susana Palomar, ha mencionado que para ellos "todo lo que sea mejorar los servicios públicos es incuestionable". "Esta pandemia nos ha demostrado que lo público es lo único que nos protege a todos por igual", así que ha considerado que los esfuerzos de las instituciones deben ir en esta línea.

MOCIONES RECHAZADAS

Por otra parte, en el Pleno se han rechazado otras dos mociones. Una de ellas ha sido una propuesta conjunta del PP y Cs que rechazaba distintas declaraciones y actuaciones del Gobierno central y del vicepresidente Pablo Iglesias, a la vez que condenaba los episodios violentos en diferentes ciudades y respaldaba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El texto ha sido apoyado por Vox y ha recibido los votos en contra del PSOE, En Común-IU y Podemos-Equo.

La diputada del PP, Iluminada Ustero, ha sostenido que defienden la democracia que los españoles se dieron hace 40 años. "Tenemos el orgullo de vivir en una democracia plena", ha aseverado, al tiempo que ha afeado que Pablo Iglesias lo pusiera en duda.

El diputado de Cs, Conrado Gayán, ha lamentado que no se haya aprobado la moción: "Hablamos de la defensa de valores que debería representar cualquier institución pública, el principal de ellos el respeto". En el caso de los incidentes violentos en las manifestaciones, "no condenarlos expresamente es alentar la llamada a la violencia mientras se saquean negocios, se incendian contenedores y se destrozan las calles".

Al respecto, el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha manifestado que en España se goza de "una buena democracia, una de las mejores del mundo, somos todos iguales en libertades y derechos, y la libertad de expresión también cuenta".

"Cuando uno comete alguna falta o delito a su intervención, para eso están los juzgados o los tribunales. No tengan ninguna duda, tanto el Gobierno de España como el de esta Diputación defendemos tanto la libertad de expresión como a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha aseverado.

El socialista Francisco Compés se ha preguntado si realmente creen necesario que la DPZ se pronuncie en defensa de la democracia. Ha tildado esta moción de "propuesta populista".

La diputada de En Común-IU, Elena García, ha remarcado que condenan "todos los episodios violentos", en la misma línea que se ha mostrado la diputada de Podemos, Susana Palomar, quien ha considerado la moción "un burdo intento de manipulación".

REHABILITACIÓN DE CASCOS HISTÓRICOS

La otra moción ha sido la presentada por Podemos-Equo y enmendada por el PP, que proponía diversas iniciativas para la rehabilitación de cascos históricos y la ampliación del parque público de vivienda. PSOE y En Común-IU han votado en contra y Ciudadanos y Vox se han abstenido.

La diputada de Podemos, Susana Palomar, ha comentado que se trata de aprovechar la rehabilitación de inmuebles para avanzar en el "derecho a la vivienda", además de luchar contra la despoblación.

Desde Cs, Blanca Cebollada ha incidido en que es necesario que desde las instituciones provinciales y autonómicas se ayude a los municipios con acciones enfocadas a la recuperación de inmuebles en desuso para atraer población.

El diputado del PP, José Manuel Gimeno, ha reconocido que las propuestas de Podemos sobre vivienda siempre les suscitan "ciertas dudas", peor ha considerado que esta moción es "necesaria y urgente", ya que "las casas abandonadas son un serio problema para nuestros vecinos, incluso de seguridad".

Por parte de En Común-IU, Elena García, ha calificado esta propuesta de "oportunista", por lo que ha mostrado su rechazo, aunque ha reconocido estar de acuerdo con la exposición de motivos.