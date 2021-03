Mario Casas celebra su Goya montado en un columpio con la persona especial que le entregó el 'premio'

No matarás fue la película que el pasado sábado hizo que Mario Casas consiguiera el Premio Goya a Mejor Actor Protagonista. Este es su primer cabezón, el galardón más importante del cine español, por lo que no pudo contener su alegría frente a la cámara antes de pronunciar su discurso.

Su familia tampoco ocultó su entusiasmo al resultar ganador y, tras oír su nombre, se lanzaron a él para abrazarle y felicitarle, ya que esta atípica ceremonia se realizó con conexiones por videollamada.

De hecho, aprovechando que estaba en el calor de su hogar, Mario Casas se vistió para la ocasión: con un esmoquin negro y unas zapatillas de estar en casa de Batman. Sin embargo, este no fue el único superhéroe que apareció esa noche, pues el actor también sostuvo una cabeza de Iron Man hecha con LEGO que le dio su hermano Daniel.

El pequeño de seis años fue el artífice de esta original obra que hizo las veces de Premio Goya. Al ser nombrado ganador, Daniel se acercó y se lo dio, ya que el presentador no podía este año darle el cabezón original al no estar presente en la gala.

"Aquí está mi Goya. A mi hermano pequeño le dije hace unas semanas que si me lo regalaba... me dijo que no. Hace poco escuchó lo de los Goya en el colegio o en casa y me dijo que, si ganaba, me lo regalaba, así que tengo el mejor premio del mundo", comentó el actor.

Mario Casas en un columpio con su hermano Daniel, de 6 años. GTRES

Por ello, ¿con quién mejor que con su hermano Daniel para celebrar la victoria? Y si es necesario volver a la infancia y divertirse en un columpio, se hace, pues nunca se es suficientemente mayor para ello.