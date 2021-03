Piden penas de prisión para dos empresarios por presentar documentación falsa en un juicio por estafa

El Ministerio Fiscal explica que en octubre de 2013 se celebró en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial un juicio en el que eran acusados los dos procesados, como administradores mancomunados de dos mercantiles. Se les imputaba un delito de estafa al establecimiento restaurante La Campana, que ejercía la acusación particular, por hechos que en síntesis consistían en el libramiento a favor de las dos mercantiles que administraban, y a cargo de La Campana como libradora y aceptante, de tres letras de cambio simuladas que no habían sido emitidas ni aceptadas por el establecimiento, así como el cargo en la cuenta bancaria del restaurante de varios recibos que no correspondían a servicio alguno prestado.

Al comienzo del plenario, en fase de cuestiones previas, los encausados, de mutuo acuerdo y a través de su representación procesal, aportaron al juicio varias facturas y albaranes a cargo de La Campana; las primeras eran documentos unilateralmente elaborados que no respondían a relaciones reales con el restaurante; y los segundos eran meras fotocopias en las que se simuló la firma del representante del restaurante y el sello del establecimiento.

Dichos documentos fueron creados por los acusados o personas no determinadas a su instancia para que fueran valoradas como pruebas por la Sala y obtener una resolución favorable a ellos y contraria a los intereses del perjudicado, según la Fiscalía.