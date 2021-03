El nuevo negocio familiar que ya están preparando las Kardashian: tarjetas de felicitaciones

El hecho de que Keeping Up With The Kardashians vaya a acabar no significa que las hermanas tengan intención de cerrar su grifo de ingresos ni mucho menos. Porque la familia ha decidido ponerse de acuerdo para comenzar con un nuevo negocio que a buen seguro les va a hacer aumentar su fortuna: una empresa de tarjetas de felicitación.

Kim Kardashian, sus hermanas, Khloé y Kourtney, y su madre, Kris Jenner, se han aliado y ya han presentado, el pasado 22 de febrero, la documentación necesaria ante la Oficina de patentes y marcas de los Estados Unidos para legalizar el nombre que han pensado para esta nueva aventura: Kardashian Kards.

Tal y como explica la revista People, las cuatro han solicitado que este negocio pueda abarcar en su labor desde "tarjetas de felicitación, calendarios, instantáneas, álbumes de fotos y de recortes, cuadros, pósteres, postales, artículos de papelería, papel, cuadernos, pegatinas y transferencias" hasta "utensilios de escritura, gomas de borrar, marcadores de libros y papel de regalo".

Kardashian Kards seguramente verá la luz como empresa después de la propia marca de ropa, Dash, que las Kardashian-Jenner han puesto en marcha y que lanzarán de forma oficial, se sospecha, cuando acabe la vigésima temporada del realityque han protagonizado durante los últimos 14 años.

Además, hay que sumar a ello que los rumores se han hecho realidad: el Klan ha confirmado que han firmado por la plataforma de streaming Hulu, propiedad de Disney, para desarrollar con ellos todo tipo de contenidos multimedia, si bien no se ha especificado por cuántos años es el contrato.

Fue la matriarca (y mánager de sus hijas) quien dio la noticia, asegurando que estaban todas las integrantes muy emocionadas frente al reto que se les presenta, sin dar a conocer tampoco a cuánto asciende el acuerdo, que a buen seguro será multimillonario.

"Emocionada de poder anunciar nuestra nueva asociación por varios años con Hulu y Star y lo que vendrá en 2021", afirmó Kris Jenner, quien junto al gigante empresarial explicó que será dentro de unos meses cuando se empiecen a conocer más detalles sobre lo que están preparando.