Kylie Jenner se hace pis encima grabando un vídeo de YouTube con Kendall Jenner

Hacer cosas con tu hermana puede ser muy divertido. Si además es una sesión de maquillaje mutuo y hay una buena cantidad de tequila de por medio, puede que la cosa sea demasiado divertida, como le pasó a la modelo e influencer Kylie Jenner.

La joven del clan Kardashian estaba grabando uno de los vídeos de la serie Get Ready With Me, que publica en Youtube, junto a su hermana Kendall Jenner.

El vídeo iba a consistir en que una maquillara a la otra, como ya ha hecho con otras de sus hermanas como Kim Kardashian.

Pero en esta ocasión ambas hermanas disfrutaron un poco del tequila 818, una marca de alcohol que comercializa Kendall.

Kylie subió a Instagramstories del vídeo, que aún no se ha publicado y de cómo fue la grabación de esas imágenes, en las que se podía ver cómo ambas se partían de la risa, hasta el punto en el que en un momento dado Kylie exclama: "¡Me oriné en los pantalones!".

Después las hermanas acabaron rodando por el suelo, jugando y más tarde ambas salen para comer hamburguesas de McDonald's, algo que Kendall dijo que no hacía desde hacía tres años, cuando dio a luz a su hija Stormi.