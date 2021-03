Colchón Emma, la mejor tecnología alemana resumida en un colchón imbatible

El descanso ha sido uno de los temas principales que rondan entre nuestras preocupaciones. Y es que es cierto, que un descanso que no sea efectivo y de calidad puede afectar a muchas otras áreas de nuestro día a día. Conciliar el sueño y que este sea profundo y regenerador es uno de los objetivos principales de todos aquellos que se dedican al sector del descanso, así como también es una premisa para los consumidores a la hora de elegir un colchón o una almohada.

No es comparable pasar 8 horas dando vueltas, encontrando la postura y desvelado, que dormir profundamente las mismas, pero lo que es más importante, el día siguiente tampoco será igual. Tampoco tu humor. Y es que está claro que, para poder desarrollar nuestras rutinas y actividades, siendo productivo en las mismas, el sueño y la calidad de este es una necesidad.

La firma Emma Colchones ha llegado a España pisando fuerte, convirtiéndose en una de las empresas líderes en el sector del descanso y el sueño. Vanguardia, innovación y pasión son sinónimos de su trabajo y esfuerzo. Su objetivo: hacerte soñar.

Si no has encontrado la comodidad y tranquilidad de descansar al 100% no esperes más. Ponte en las mejores manos e invierte en un colchón Emma. ¡No te arrepentirás! Consigue ahora un precio mejor gracias a este código descuento colchón Emma.

¿Todavía tienes dudas sobre a quién ofrecer algo tan importante como tu descanso? En este artículo respondemos a todas tus preguntas y te presentamos los dos modelos de Emma.

Colchones Emma

Los colchones Emma están fabricados en Alemania. Se trata de un colchón 100% diseñado y fabricado allí, superando los máximos estándares de calidad europeos. Además, la firma reconoce que son firmes defensores de la inversión en I+D+I y por ello cuentan con un departamento interno para crear los mejores productos del mañana.

Entre ingenieros, diseñadores de productos y managers técnicos crean un equipo con un gran compromiso y dedicación. Antes de lanzarlos al mercado, siempre prueban los productos, asegurándose así que son los adecuados. Los numerosos premios del colchón Emma confirman que dormirás mejor que nunca.

Colchón Emma One

Colchón Emma One Emma Colchones

Existen dos modelos de colchón y por ello, también dos precios. Emma One es la versión clásica del confort y el descanso perfecto. Este colchón combina tres espumas en sus 18 cm de grosor para ofrecerte un soporte firme y una comodidad adecuada durante tu descanso.

Posee un soporte firme y una transpirabilidad óptima. Además, se adapta a tu cuerpo, a tu descanso y también a tu presupuesto. Por sólo 199.32 euros que además podrás financiar disfruta de tus noches y atrévete a soñar. Pruébalo 100 noches en casa sin compromiso.

Colchón Emma Original

Colchón Emma Original Emma Colchones

Su segundo colchón, valorado como el colchón más vendido de Europa es el Emma Original. Y es que, tras una larga fase de investigación y desarrollo, nació finalmente este producto. Posee tres 3 espumas de alta densidad combinadas en sus 25 cm de grosor combinadas con la última innovación alemana aplicada al descanso.

Es perfecto para mantener una buena postura corporal, ya que su estructura permite que la presión sea distribuida óptimamente por las distintas capas. De esta manera alivia la presión y aporta el soporte necesario para corregir la postura durante el sueño. Además, es termorregulador gracias a los poros del tejido de su funda que garantizan una correcta ventilación y transpirabilidad que evitaran las sudoraciones nocturnas y los malos olores.

Atrévete a volar alto y triunfar en tus días gracias al mejor descanso del mercado. Haz realidad todos sus sueños dándole tregua a tu cuerpo y mente.