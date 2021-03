Piden cárcel para Kiko Matamoros y Makoke por sus problemas con Hacienda

Se está recrudeciendo la batalla entre Kiko Matamoros y Makoke, a pesar de llevar separados casi dos años y medio, y está alcanzando una altura desde la que es difícil no temer la caída. Básicamente, porque les puede caer penas de varios años de cárcel.

Desde que su pelea pasase de trifulca en los platós de Telecinco a guerra en los juzgados el futuro se les ha nublado a ambos, pues de ser ciertas las pesquisas de la Agencia Tributaria, como explica en sus páginas la revista Lecturas, la colaboradora de Viva la vida se enfrentaría a dos años de prisión por los 6 a los que podría ser condenado el exrepresentante.

Tal y como explican en el citado medio, Kiko Matamoros derivó su deuda con Hacienda a Makoke, explicando que él era quien, a pesar de que el inmueble estaba inscrito a nombre de ella, pagaba la hipoteca de la casa en la que vivieron, una muy exclusiva vivienda en la ya de por sí elitista urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón, que tiene 600 metros cuadrados construidos y una hipoteca de algo más del millón de euros que vence en noviembre de 2044.

En las próximas semanas pues tendrá lugar el juicio con Hacienda, dado que no han llegado a un acuerdo las partes para el pago de la deuda, que les pone a ambos en una situación bastante peliaguda, dado que asciende a 1.200.000 euros, una abultadísima cifra que se suma a los problemas que ya venían acumulando con la justicia pues, como se supo recientemente, la exesposa del colaborador ha denunciado a este ante la Guardia Civil.

Al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Madrid ya ha acudido ambos, tanto Makoke, quien lo hizo acompañada de su hijo mayor, Javi Tudela, y acusando a su exmarido de amenazas, vejaciones y violación de la intimidad, enviándole mensajes intimidatorios al teléfono móvil, como el tertuliano, quien llegó acompañado de su pareja, Marta López Álamo, y salió más tranquilo dado que la jueza no ha ordenado medidas cautelares.

Hay que recordar que si gana Kiko Matamoros el juicio con el fisco consiguiendo demostrar que pusieron la vivienda de La Finca a nombre de su exmujer aunque lo pagase él para no hacer frente a la deuda, Makoke no solo podría perder dicha casa (donde reside junto a su hijo y la novia de este), sino también el dúplex de Majadahonda que compraron antes de su desencuentro con Hacienda. Ambos inmuebles están embargados y la única solución es hacer frente a la deuda o no se los podrá quedar.

Sin embargo, y aunque Makoke podría perder sus dos casas, si Hacienda demuestra la responsabilidad penal de Kiko Matamoros, su pena de cárcel sería de uno a 5 años, dado que se trataría de un delito fiscal de una cantidad superior a los 120.000 euros por impuesto y ejercicio. Y hay muchas posibilidades de que si cae uno, cae el otro.