Piers Morgan, un conocido presentador británico, dimite por las críticas que hizo a Meghan Markle: "No creo una palabra"

El presentador de televisión británico Piers Morgan dimitió de su puesto en el programa Good Morning Britain después de hacer declaraciones controvertidas sobre la duquesa de Sussex, Meghan Markle.

El ente regulador de medios de Gran Bretaña, Ofcom, anunció que comenzaría una investigación sobre el programa siguiendo sus reglas sobre ofensas y daños tras recibir más de 41.000 quejas sobre los comentarios de Morgan sobre Meghan.

"No creo una palabra de lo que dice Meghan Markle", dijo Morgan el lunes en Good Morning Britain . "No me la creería ni aunque me leyera un informe meteorológico y el hecho de que provocara este ataque contra nuestra familia real creo que es despreciable", dijo Morgan entre otras cosas, también sobre la salud mental.

En su entrevista con Oprah Winfrey, Meghan Markle dijo que llegó a sentir que no quería vivir más al luchar por encajar en la monarquía y que su petición de ayuda fue rechazada. Morgan dijo el lunes que no creía una palabra de lo que dijo la duquesa, lo que desató críticas, incluyendo de la organización por la salud mental Mind.

En el episodio del martes Morgan salió rápidamente del set tras una discusión acalorada con otro presentador sobre las acusaciones de Enrique y Meghan sobre racismo en la familia real.

ITV, la productora del programa Good Morning Britain anunciaba la dimisión: "Tras una charla con ITV, Piers Morgan ha decidido que es el momento de dejar Good Morning Britain. ITV ha aceptado su decisión y no tiene nada que agregar".

No es la primera vez que Morgan hacía comentarios polémicos en directo. En 2019 y después de ver unas imágenes de Julia Roberts con las axilas sin depilar, se pronunció contra ese movimiento feminista. "Me mató por dentro cuando vi las axilas peludas de Roberts", aseguró el presentador en directo.

"A los hombres no les gustan las mujeres que no se depilan", añadió. "La mayoría de mujeres y hombres que nos siguen están de acuerdo conmigo", aventuraba Morgan.

Después de mirar una foto de Madonna con pelo en la axila, Morgan insistía: "Mira esto, ¿en serio? Cuando pensabas que Madonna no podía ser más repugnante... ¿Por qué es tan vaga? ¿No puede molestarse en afeitarse?", se preguntaba por entonces.