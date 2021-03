Rescate de película : Un piloto aterriza de emergencia en el Amazonas, su nave se incendia y sobrevive 36 días en la selva

Pessoal, uma ótima notícia. O piloto Antônio Sena, que estava desaparecido há mais de um mês, foi encontrado vivo hoje nas matas próximo ao município de Laranjal do Jari, no Amapá. Amanhã cedo, uma aeronave do Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará fará o resgate. pic.twitter.com/IvVpvLiA51