El último La noche D se centró en los sueños, por lo que pasaron por el formato de Dani Rovira todo tipo de famosos para hablar de ello y sobre si habían cambiado mucho sus aspiraciones desde pequeños. Sara Sálamo acudió acompañada de su compañero de profesión, Pepón Nieto.

La joven fue madre en diciembre por segunda vez, y recordó cómo se sintió en su primera depresión postparto, un problema muy común entre las madres: "Lloraba al pensar que no me había despedido de mi antiguo yo". Sin embargo, la tinerfeña parece estar plenamente recuperada.

"Antes decía muy a la ligera lo de la salud, pero ahora lo digo sinceramente, pienso que la salud es el sueño a cumplir. Lo que más me gusta es trabajar, con que los míos tengan salud y yo me haga viejita trabajando de lo mío, genial", respondió cuando fue preguntada sobre sus sueños.

Esto es muy distinto a las ambiciones de la actriz de pequeña, que, según confesó, aspiraba a ser francotiradora. Sálamo también habló de su relación con Isco Alarcón. Respecto a que este juegue en el Real Madrid siendo ella colchonera, la actriz se mostró conciliadora y aprovechó para dar una lección.

"Yo aquí, lo que pido, es que cualquier persona, trate de ver un partido de fútbol de su equipo y trate de animar al de al lado. A ver cómo lo hace. No te sale de manera natural", explicó. Eso sí, esto no emborrona la alegría de la actriz cuando su pareja tiene triunfos desde el equipo rival, aunque con un matiz esto último: "Me alegro por los logros profesionales de mi pareja, pero mi equipo es mi equipo", reconoció.