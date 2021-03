José Luis, en 'First dates': "Mi hijo me pidió que no hablara de sexo en la cita porque le daba vergüenza"

Muchos comensales que acuden a First dates en busca del amor tienen hijos, y alguno de ellos les dan consejos a sus padres para triunfar en su cita, como le pasó a José Luis este martes, que le pidió que no hablara de sexo "porque le daba vergüenza".

"No creo en las medias naranjas porque pienso que cada persona tiene que ser una propia naranja. Si dos naranjas se gustan, se juntan y zumo para toda la vida", afirmó el madrileño en su presentación.

Lidia Torrent fue la encargada de recibirle y de preguntarle por su vida amorosa: "En los últimos cinco años no he tenido vida social, es como una pecera con mejillones, miras y no se ve nada", comentó José Luis.

Lidia Torrent y José Luis, en ‘First dates’. MEDIASET

Su cita fue Yolanda, que comentó nada más llegar que había acudido al programa buscando "un caballero de los que te regalan flores, te abren la puerta, te ponen la silla, te invitan a los sitios... eso es muy bonito y soy muy romántica".

Tras conocerse en la barra del local de Cuatro, ambos pasaron a la mesa a cenar, donde la madrileña le habló a José Luis sobre la enfermedad que sufría: "Estoy jubilada porque tengo fibromialgia y me dieron una invalidez".

"Agradezco la confianza de decirme que tiene fibromialgia porque no es una cosa que sea fácil de expresar y menos en la primera cita, pero para mí no supone ningún problema", afirmó el madrileño.

Yolanda y José Luis, en ‘First dates’. 20minutos | MEDIASET

José Luis comentó que él vivía en Madrid mientras que sus hijos estaban en Ibiza con su madre: "Llevo sin verlos desde julio, pero hablamos a diario por videollamada. Mi hijo de 16 años, que es muy maduro, me aconseja".

"Cuando le dije que iba a venir a First dates me pidió que no hablara de sexo, que le daba mucha vergüenza", comentó entre risas mientras continuaban conociéndose un poco más durante la velada.

Ambos fueron al fotomatón, y allí José Luis intentó besar a Yolanda, que le hizo una 'cobra': "Parece que lo he hecho, pero no es así. Es que me encantan los caballeros y en la primera cita no me beso", explicó la madrileña.

Yolanda y José Luis, en ‘First dates’. MEDIASET

Al final, el madrileño sí que quiso tener una segunda cita con Yolanda porque "me parece una mujer encantadora y tiene un magnetismo especial". Ella, por su parte, también quiso volver a quedar con José Luis: "Hemos conectado".