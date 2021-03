Carmen Machi, en 'El hormiguero': "A nuestra obra 'Prostitución' ha ido más de un putero"

El hormiguero recibió este martes una triple visita, la de Carmen Machi, Nathalie Poza y Carolina Yuste, que acudieron al programa de Antena 3 para hablar de su obra de teatro Prostitución, que representarán en las Naves del Español de Madrid del 13 de marzo al 11 de abril.

Durante la entrevista, Pablo Motos comentó que durante la obra "hacéis falsas felaciones al público" y Yuste quiso explicarlo: "El 40% de la población masculina consume prostitución con lo cual, en el teatro, había mucha gente que sabía de qué hablábamos".

En ese momento, Machi añadió que "a nuestra obra ha ido más de un putero. Nathalie y yo fuimos a la Colonia Marconi para hablar con las prostitutas y calculamos que la misma chica cambiaba de coche cada siete minutos y en la función reproducimos esas felaciones".

Sobre ese tema, el presentador comentó que "una de las tres le vaciló a un político que había ido a veros...". Yuste le contestó por alusiones y entre risas: "No le vacilé porque es uno de los momentos más duros de la función".

“Romper la máscara y los prejuicios del mundo de la prostitución” - @CarolinaYuste_O habla de la reflexión más importante de @ProstitucionT#ActricesEHpic.twitter.com/OrRb7Y86St — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 9, 2021

"Vinieron muchos políticos y políticas a vernos y le tocó", añadió la actriz, que sorprendió a Poza: "No lo sabía...". Motos comentó que "no decimos el nombre y así no se entera Gabriel Rufián", arrancando las risas del público.

Yuste le contestó que "creo que fue el único de todos los políticos que no vino gratis y pagó su entrada, no estaba en la fila de invitados", entonces el valenciano exclamó: "¡No me digas eso! ¡Van al teatro sin pagar!".