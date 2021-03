Juan Camus aclara su despedida a Álex Casademunt: "Dije que le perdonaba para que no se publicaran más historias"

Agradezco que Lecturas ha sido siempre muy elegante conmigo. Mi intención era que si yo he perdonado me gustaría que los medios hicieran lo mismo y sólo habléis cosas bonitas y con respeto de él. Por Dios, no busco ni un ápice de protagonismo. Sólo quiero lo mejor para Alex 🙏💔 https://t.co/hwRdcGNY6x