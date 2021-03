Naím Thomas, de 'OT 1', explica por qué no ha acudido al funeral de Álex Casademunt: "Nadie sabe lo de nadie"

Naím Thomas, exconcursante de la primera edición de Operación Triunfo, ha explicado el porqué de su ausencia en el entierro de Álex Casademunt. Lo ha hecho a través de Instagram, donde ha publicado un sentido comunicado.

El cantante no ha estado presente este jueves en el último adiós al artista, que falleció en la noche del martes a causa de un accidente de tráfico en Mataró (Barcelona). Y es que, al igual que Chenoa y Natalia (ellas acudieron este miércoles a Argentona para acompañar a la familia de Casademunt), el artista ha tenido que quedarse en casa por motivos laborales.

"Nadie sabe lo de nadie. Nadie conoce cuán hondo te llegan las cosas", ha avanzado el artista en su mensaje. "Soy la típica persona que, cuando el barco se hunde, yo lo salvo, y una vez salvado, se queda en estado catatónico durante dos semanas sin decir una palabra, pero eso no quita cuánto te afectan las cosas. Nadie tiene derecho a juzgarlo", ha añadido.

"No he podido ir a Barcelona, entre otros motivos, porque tengo trabajo todos estos días y no puedo hacer un paréntesis", rezan las siguientes líneas del artista, quien quiere "dar apoyo a su familia" y "arropar" a los compañeros del talent que sí han podido viajar hasta Mataró.

Entre los rostros de OT 1 que se han desplazado hasta la tierra de Casademunt están David Bisbal, David Bustamante, Rosa López y Manu Tenorio. Este jueves, todos ellos han velado a su amigo y compañero entre lágrimas y abrazos. Tanto la familia como los amigos de Casademunt se sienten devastados por su repentina muerte a los 39 años.

Las últimas publicaciones de Thomas en Instagram se refieren a la muerte del cantante. "Me acabo de enterar. Se ha ido muy pronto. Un tío descarado, carismático y brillante por fuera. Una persona sensible y con una calidad humana fuera de lo normal por dentro. Ponía pasión en cualquier cosa que hacía. Se me hace duro hablarte en pasado. Gracias por tanto, Álex. Estoy totalmente en shock", escribió el extriunfito unas horas después de conocer la triste noticia.